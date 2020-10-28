美國大選倒數「更改投票」成熱門搜尋　川普：改投給我！

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今年選舉提前投票人數創紀錄逾 5800 萬人，共和黨人認為，提前投票者大多是投給了民主黨，搜尋趨勢暗示了選舉的走向在改變。選情追蹤網站 U.S. Elections Project 指出，至 10 月 23 日，5200 萬名提前投票者中，能辨別黨派者有過半（約 1190 萬人）的選民屬於民主黨。
美國總統川普也發推特文表示「在總統辯論後「更改投票」就成了Google 熱門趨勢？這代表（很多人）改投給我。大部分的州都是這樣。去改吧。這是你人生中最重要的選舉！」川普在上屆選舉（ 2016 年）也鼓勵人們「將你的投票改為讓『美國再次偉大』！」並批評投票給對手希拉蕊將會是個「大錯誤」。
兩黨政策中心（ Bipartisan Policy Center ）選舉籌畫部主任威爾（ Matthew Weil ）表示，在某些州，缺席投票（ absentee voting ）的選民可於提交選票後改變心意，再次投下新選票，包括紐約州。而紐約州、密西根州，明尼蘇達州，威斯康辛州，賓夕法尼亞州，康乃狄克州和密西西比州等允許選民更改提早投下的選票；但佛羅里達州，北卡羅來納州，俄亥俄州和亞利桑那等州則不允許人們更改投票。
明尼蘇達州政府回應，只要選舉官員不計入選民的缺勤選票，選民就可以在選舉前兩週在投票地點親自投票給另一名候選人，如果是郵寄，必須在本月 20 日前必須取消選票，重新郵寄。威斯康辛州則是規定較寬鬆，不論郵寄、親自投票，選民最多有 3 次的空間更改決定，每次更改前一次的選票便會作廢。