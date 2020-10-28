快訊／增1境外移入確診 陳時中：無症狀的印尼移工
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-10-28 14:08:25
中央流行疫情指揮中心，今（29）天上午捎來壞消息，指揮官陳時中公布國內新增1例境外移入確診個案，是一名印尼籍的10多歲女性移工（案551），在今年的10/7入境台灣，入境至今沒有症狀。
指揮中心表示，個案入境的時候無症狀且檢附三日內檢驗陰性報告，入境後由仲介安排入住防疫宿舍進行居家檢疫，檢疫期間都回報無症狀，個案10月22日檢疫期滿後，由仲介安排於原防疫宿舍持續進行自主健康管理，並於10月26日由仲介安排至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案接觸者共25人，包含仲介1人、翻譯1人、宿舍工作人員1人、接送司機3人及醫院接觸者9人，因接觸期間均有適當防護，列自主健康管理；另10人為一同入境之印尼籍移工，檢驗結果均為陰性，列居家隔離。
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