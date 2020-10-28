快訊／增1境外移入確診　陳時中：無症狀的印尼移工

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個案10月22日檢疫期滿後，由仲介安排於原防疫宿舍持續進行自主健康管理，並於10月26日由仲介安排至醫院自費採檢，於今日確診，目前住院隔離中。

指揮中心指出，衛生單位已初步掌握個案接觸者共25人，包含仲介1人、翻譯1人、宿舍工作人員1人、接送司機3人及醫院接觸者9人，因接觸期間均有適當防護，列自主健康管理；另10人為一同入境之印尼籍移工，檢驗結果均為陰性，列居家隔離。