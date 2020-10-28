川普競選官網被駭！駭客稱：匯錢就爆料川普及親友機密

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駭客在網路上發布訊息稱「全世界受夠川普散佈假新聞了，是時候告訴世界真相了」，並且聲稱取得多個設備的權限，掌握很多川普政府涉入的機密訊息，例如新型冠狀病毒的起源，以及外國勢力介入 2020 總統大選。駭客還提供了 2 個加密貨幣帳戶，要求受訪者「投票」（ vote ）匯錢至帳戶內，駭客就會爆出不利於川普的訊息。
但目前沒有證據顯示駭客真的取得了這些資訊。川普競選發言人莫托（ Tim Murtaugh ）表示，早些時候，競選網站遭到駭客入侵，我們正在與執法機構合作調查攻擊源頭，並且駭客沒有獲得敏感訊息，競選網站上並未有任何數據儲存，現時該網站已經恢復運作。
上週一名荷蘭駭客稱，成功登入川普的推特帳號，密碼就是競選口號「maga2020!」maga 指的就是「讓美國再次偉大」（ Make America great again ）。而川普同週在亞利桑那造勢場合上說「沒有人被駭。（推特）要被駭，駭客得有智商 197，而且知道你密碼的 15%」。不過資訊新聞 TechCrunch 記者表示，川普飯店曾 2 次遭到駭客入侵，分別在 2014 年 5 月至 2015 年 6 月、2016 年 8 月至 2017 年 3 月。