川普競選官網被駭！駭客稱：匯錢就爆料川普及親友機密

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川普競選官網被駭！駭客稱：匯錢就爆料川普及親友機密

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-10-28 12:53:39｜update2020-10-28 12:54:21

▲（圖／翻攝自 Twitter）
▲川普網站傳出被駭，競選團隊發言人回應，網頁已經恢復正常運作。（圖／翻攝自 Twitter）
美國總統大選投票日倒數一週，現任總統川普的競選官網卻傳出遭到駭客入侵，駭客發布消息稱，不只是網站還有多個設備被駭入，取得了川普和其親屬的完整訪問權限，只要支付加密貨幣就能夠取得川普的不利內幕。對此，川普陣營強調沒有任何敏感資訊外洩，也已通知執法部門協助調查。
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川普網站被駭的消息，最早由北加州公共廣播電視（ KQED ）記者格雷施勒（ Gabriel L. Greschler ）發現，並在推特上貼出消息。駭客駭入了川普的競選網站，加入許多 JavaScript，並模仿 FBI 的格式貼出「此網站已被佔領」（ This website was seized ）。
駭客在網路上發布訊息稱「全世界受夠川普散佈假新聞了，是時候告訴世界真相了」，並且聲稱取得多個設備的權限，掌握很多川普政府涉入的機密訊息，例如新型冠狀病毒的起源，以及外國勢力介入 2020 總統大選。駭客還提供了 2 個加密貨幣帳戶，要求受訪者「投票」（ vote ）匯錢至帳戶內，駭客就會爆出不利於川普的訊息。

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▲駭客在網路上發布訊息稱「全世界受夠川普散佈假新聞了，是時候告訴世界真相了」。（圖／翻攝自 Twitter）
但目前沒有證據顯示駭客真的取得了這些資訊。川普競選發言人莫托（ Tim Murtaugh ）表示，早些時候，競選網站遭到駭客入侵，我們正在與執法機構合作調查攻擊源頭，並且駭客沒有獲得敏感訊息，競選網站上並未有任何數據儲存，現時該網站已經恢復運作。
上週一名荷蘭駭客稱，成功登入川普的推特帳號，密碼就是競選口號「maga2020!」maga 指的就是「讓美國再次偉大」（ Make America great again ）。而川普同週在亞利桑那造勢場合上說「沒有人被駭。（推特）要被駭，駭客得有智商 197，而且知道你密碼的 15%」。不過資訊新聞 TechCrunch 記者表示，川普飯店曾 2 次遭到駭客入侵，分別在 2014 年 5 月至 2015 年 6 月、2016 年 8 月至 2017 年 3 月。
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