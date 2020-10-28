拿官方推特當五毛帳號使用？林俊憲轟國民黨「可憐至極」
拿官方推特當五毛帳號使用？林俊憲轟國民黨「可憐至極」
新頭殼newtalk
calendar_today2020-10-28 16:52:49
國民黨在官方推特發文攻擊蔡英文總統，批評蔡英文是獨裁的政權，甚至轉貼將蔡英文「P圖」成毛澤東的梗圖，國民黨此舉淪為國際笑柄，引來外媒記者、學者批評。對此，民進黨立委林俊憲抨擊國民黨，把自己的官方推特當成五毛帳號使用，格局低劣莫過如此。他怒轟「改圖抹黑還被罵翻，可憐至極！」
林俊憲指出，這種行為透露出了他們根深蒂固的威權專制思維，完全沒有理解元首對於民主國家的意義。總統由人民一票票選出，代表全體國民的意志。無論政治上有再多不同的歧見，都不應該利用總統的個人形象當做攻擊手段，這是對全體國民的侮辱。憲法35條寫得非常清楚：「總統為國家元首，對外代表中華民國。」國民黨在社群平台上針對元首人身攻擊，在國際上會傳達出什麼訊息？這等於損害整個國家的形象，有沒有想過後果？難怪會引來那麽多外媒指責。
林俊憲強調，國民黨從2016年完全失去執政權後，行為越來越走鐘，老是自以為聰明地做出一些被大家罵翻的舉動，我想原因應該是對民主體制「適應不良」，還不知道該如何當稱職的在野黨、當個民主國家的政黨。新聞來源為Newtalk 新頭殼