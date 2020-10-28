臺灣科普列車到嘉義 市府設站科學闖關引興趣
記者陳惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-10-28 20:02:42
由科技部、台灣鐵路管理局合作舉辦的「2020台灣科普環島列車」，27日抵達嘉義火車站，嘉義市政府與嘉義大學合作在火車站前廣場，設10個科學闖關活動歡迎來自雲林的師生共同參與，同時開放民眾體驗。
嘉義市的科普列車在27日中午12點準時啟動，列車載滿280名嘉義縣市國中小師生，車上由嘉義縣永慶高中的學生帶領嘉義縣市的小小乘客，動手實際操作有趣的科學活動，將讓科普活動，隨著列車一站站地傳遞。嘉義市長黃敏惠表示，感謝科技部的「科普活動：全民科學週」計畫，讓市府與國立嘉義大學再次合作，為全市各國中小學引進各項科學資源，今年因疫情緣故，原訂於4、5月舉辦的台灣科普環島列車活動順延至10月26~30日，27日列車到達嘉義火車站，除了「科普環島列車」開到嘉義市，在火車站前廣場設有趣味的科學攤位供民眾、師生體驗，引發學習的興趣。
市府教育處長林立生也親自到場參與科學闖關活動，林立生特別感謝嘉義大學師生、興嘉國小團隊、協同中學、佛教慈濟基金會及嘉義縣永慶高中師生學生擔任解說志工，協助學生完成闖關活動，透過教學相長更具教育意義。