林淑芬修法萊豬退出校園 部分連署綠委撤簽而無法成案
林淑芬修法萊豬退出校園 部分連署綠委撤簽而無法成案
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-10-28 20:46:37
蔡政府即將開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，朝野在進行攻防之時，綠營內部也衍生風波！民進黨立委林淑芬日前提案修改《學校衛生法》第23條，明定校園供應的膳食食材禁用含瘦肉精之肉品及其加工品，該提案原本已獲跨黨派立委連署支持。但據了解，有部分連署的民進黨立委撤回連署，導致提案「胎死腹中」，林淑芬對此表示「遺憾」。
林淑芬日前提出《學校衛生法》修正草案，明定學校供應膳食其食材禁止使用含乙型受體素之肉品及其加工品，獲得跨黨派立委的連署支持。民進黨立委的部分，原本有洪申翰、江永昌、吳玉琴、陳亭妃、高嘉瑜等5人連署。而國民黨立委林奕華昨（27）日還特地在臉書上談論此事，表示這6位民進黨委員的提案，與她長期的堅持方向一致。不過，據了解，有部分連署的民進黨立委撤簽，導致連署人數並未超過門檻、無法成案，林淑芬受訪時對此表示遺憾，林奕華晚間更在臉書上批評，有民進黨立委撤簽，使該案胎死腹中。「請大家記得這一刻，到底誰在殘害孩子的健康」。
傳出撤回連署的綠營立委是受到黨團的壓力才撤簽，但綠營立委對於媒體詢問都不願評論此事，有不具名綠委說，黨團認為民進黨立委應該與黨團的態度一致，在學校部分，本來就都用國產的產品，所以應該沒有這個問題。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪時說，黨團沒有、也沒有必要刻意請立委撤簽，目前大家的立場幾乎是一致的。可能部分立委有不同意見，才決定撤簽。