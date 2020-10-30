董至成後悔離婚「公開道歉信內容」　淚喊：想把她追回來

54歲的資深藝人董至成與結婚長達20多年的羅若芸（Teresa）年初爆出婚變，本月確定簽下離婚協議書，日前他在節目《今天大小事》上哽咽分享這段婚姻，坦言至今仍找不出離婚原因，現在也十分後悔與不捨，並公開寫給前妻的道歉信。

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董至成認為導火線是去北京打拚的2年半，與羅若云漸行漸遠，而失婚的他接獲消息時，整天酗酒難眠，甚至吞下安眠藥也無效，到現在都還在思考2人離婚的真正原因。不過當董至成回想自己在大陸工作的2年半，常常與老婆有一搭沒一搭的聯繫，羅若云也對他幾乎不聞不問，當時感情就已經出問題，對此，他也相當難過與不解，坦言只是想得到羅若云的關心，卻換來一場空，但這樣的心情卻都沒有向對方表達，造成婚姻裂痕越來越大。

被問到羅若云是幾分的老婆與媽媽，董至成首談：「我是100分的諧星、60分的先生、59分的爸爸，她是99分的太太、120分的媽媽，沒有她我什麼都不行！」他自認是不及格的父親，最對不起兒子，因為某次看到兒子的臉書，內容提及有人拿離婚這件事開玩笑，讓他被老師輔導，講起這段故事，董至成當場淚崩，並對兒子喊話：「是爸爸不好，如果我還能倒退20年，我不會再喝酒了、我不會再那麼揮霍，但我更期待，再過20年可以看著兒子大學畢業，看著我的獨生子很得意地交女友，然後還可以說請我喝啤酒。」





至於外界傳言羅若云跟兒子的女游泳教練「小恩」交往，董至成坦言：「我連想都不敢想，我跟她相處20幾年，我怎麼會不知道她喜歡男生還女生呢？但性向變了我就不知道了！」他曾想挽回，但羅若云似乎心意已決，對電話訊息是不接、不回，讓董至成相當心急無力，所以董至成決定公開寫給老婆的道歉信，並直言不排斥復婚、想把老婆再追回來。（編輯：侯家瑜）





董至成道歉信全文





Teresa，謝謝妳帶給我生命中最美好的時光，以及跟我有上天給我們最好的禮物，前先日子，我們一直糾結在這段婚姻的存續。





這樣的日子，讓我非常煎熬，因為捫心自問，我還是這麼愛著妳跟兒子啊！每當午夜夢回，我都潸然淚下，想起當時我們在一起的美好，妳跟我跟兒子，我們一起出去玩的足跡，走遍了西雅圖、新加坡、日本。那真是我們最美好的時光。





我想得很清楚了，無論妳現在多麼不諒解，我想跟妳說，我們這個家庭組成不易，當年我在溫哥華跟妳求婚情景還歷歷在目。我們為了求子，兒子是我們辛苦做了5次試管才成功的，妳還記得前4次失敗，我們一起抱頭痛哭，到第5次成功我們的喜悅嗎？





我董至成，我是個男人，當年的結婚誓言，我說到做到，我會照顧妳照顧這個家一輩子，我要讓兒子在學校抬頭挺胸，不讓同學訕笑。





我希望挽回這個家，也許妳現在無法接受，但是我會盡一切心力來讓你們知道我對你們的愛。



