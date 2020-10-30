廣編／新概念健身魔鏡　JOHNSON@MIRROR陪你在家飆汗？

喬山以嶄新的運動科技打造新概念健身魔鏡，即使不上健身房，在家也能享受運動快感，增強防疫力。對著鏡子，伸展肢體，螢幕隨即判斷動作正確性，宛如個人的專屬隨身教練。瞄準在家防疫的健身趨勢，喬山率先在台灣推出新概念健身魔鏡Johnson@Mirror，揮別傳統健身器材的限制，運用動態感知內建V.I. Coaching智慧教練系統，能夠即時捕捉運動姿態，精準比對使用者與教練動作準確度，並給予最即時的校正與指引，同時記錄完成度與運動數據，確保在家運動安全無虞。與線上影音串流技術，結合競技、娛樂、社群等功能，打破時間與空間限制，讓使用者在家就能享受精品般的健身課程體驗，創造居家智慧健身的無限可能。

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健身魔鏡每天開設3-5堂直播課程，專屬教練24小時在線，200堂以上隨選健身課程，有最受歡迎的瑜珈、伸展、有氧、肌力訓練與拳擊等五大運動項目，邀請擁有專業證照與豐富教學經驗的喬山專屬健身教練群，透過每月付費訂閱方式，更能即刻擁有明星教練群專屬指導，如戴資穎、潘若迪、林可彤、祖雄與夢多，此外更獨家引進德國連鎖健身房Cyberobics頻道，讓你在家也能輕鬆隨選星級課程，專業有趣不乏味。只要簡單按下一鍵，一台機器就能取代多樣的健身房運動項目，將健身運動隨時帶入客廳、房間、陽台等碎片化場景，在家隨時都能動。可說是目前時下全台最吸睛的健身影音平台，美型設計更榮獲2020年日本Good Design Awarde國際設計大獎的肯定。