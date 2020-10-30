廣編／安維斯租車首創共遊友善專案　帶著毛小孩溫馨之旅

國旅帶動寵物旅遊熱潮持續延燒，根據Booking.com最近公布的數據分析顯示全球與台灣皆有超過一半的旅客認為毛小孩就跟子女一樣重要，另外有40%以上的飼主會根據能否有寵物同住來選擇旅遊地點，且會選擇比一般住宿稍貴的寵物友善飯店，此外，在疫情期間無法出國旅遊的狀況下，「寵物友善」篩選條件使用量成長了一倍，皆說明了主人對於毛孩的重視程度。而根據AVIS安維斯租車的觀察與統計，詢問租車是否能攜帶毛小孩的比例漸增，顯見攜帶寵物出遊的意願已逐漸提高，故AVIS安維斯租車祭出業界首創「寵你也寵牠」寵物共遊友善專案，除了能享指定車款租車平日55折、假日65折的優惠外，更免費提供多項寵物車用配備與豐富的租車禮，為飼主及毛小孩打造最安心無慮的出遊環境，共創美好出行體驗。AVIS官方粉絲團也另祭出多項好禮給寵愛毛孩的粉絲們。

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AVIS安維斯租車推業界首創「寵物共遊友善專案」

AVIS安維斯租車發現到許多飼主因考量寵物租車時深怕弄髒內裝，恐得大費周章自備車用品，或可能被拒絕承租而深感困擾，AVIS為提供更貼心周全的服務，了解到毛孩外出需求並強化車輛整備，為毛孩提供完備的周邊用品，AVIS安維斯租車「寵你也寵牠」寵物友善專案，讓攜帶寵物出遊的消費者有更好的出遊選擇，使得攜帶寵物出遊不再是個難題，同時準備多項好禮，讓飼主與毛孩都更加開心。即日起至12月30日止，凡攜帶寵物至指定AVIS租車點租車，即免費提供悠遊國際代理 - SOLVIT車用寵物安全籃或寵物車用吊床，使毛孩在乘車時能夠擁有更加自如的活動空間，不需要受限於侷促的寵物籠中，飼主也不用擔心毛孩的口水或毛髮會弄髒座椅或車內環境。AVIS同時也加強了車輛除菌除臭整備工作，讓下一位租用者更安心；此外，考量到某些旅遊景點或室內有寵物不落地的規定，AVIS也貼心準備了「PUBT寵物移動城堡」寵物用拉桿箱給20kg以下的毛孩使用，讓飼主們無須多花時間準備毛孩出遊所需的車用品，便可以輕鬆租車到處遨遊。





AVIS響應NCPHD倡導寵愛健康城市 推動飼主”友”禮貌寵物公約 一同創造舒適出遊的耍吠環境

AVIS安維斯租車致力於提供最好的車內環境給每位消費者，在車輛準備時也特別注重車內異味清潔，並使用臭味滾的專用洗劑、除臭噴霧清潔車內及寵物用品。同時也希望飼主共同遵守AVIS飼主友禮貌寵物公約，留意毛孩的異味、並秉持毛孩車內不落地、寵物繫上安全帶的原則，確保毛孩的行車安全與降低不適應感，也避免伸出窗外等法規，創造舒適與安全兼具的自駕之旅。此外，AVIS也為毛孩準備「臭味滾Odout - 清潔試用包組」洗毛、洗衣、洗碗、地板清潔試用包，以及毛孩最愛「悠遊國際代理 - 野宴LIVIN' WILD 寵物食品隨身包」紐西蘭天然寵糧等豐富的隨車禮，使消費者用車安心、毛小孩玩的開心。AVIS安維斯租車持續創造最舒適優質的用車體驗，並成為消費者的最佳隊友，讓消費者能與最親愛的家人朋友甚至是寵物們一起創造專屬的耍吠時光。