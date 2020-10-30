NOW辯風向／蘿莉塔被對手當笨蛋 瞬間氣炸
記者胡繼偉/綜合報導
calendar_today2020-10-30 19:30:00
類辯論談話節目《NOW辯風向》30日晚間九點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第八集，邀請到詹惟中、謝忻、蘿莉塔，與3位學生針對「你想不想看自己的生死簿」展開辯論。
《NOW辯風向》節目開播以來首次辯論以超現實主題展開辯論，讓這次來賓及學生有不一樣的辯論火花，這次邀請到命理老師詹惟中針對命理的角度來探討這次的生死議題，更在節目中以命理的案例分析，引起學生隊左丹奴興趣，左丹奴因此背叛隊友加入藝人隊，引起其他兩位同隊隊友現場抗議，讓眾人笑翻。
除此之外本集火爆場面也不少，藝人蘿莉塔一度槓上學生，怒批學生隊關閎文把自己當智障，戰火一觸即發，藝人隊更是火力全開把矛頭對向學生關閎文，讓現場火爆氣氛達到最高點，更詳細的內容請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，才不會錯過更多精彩內容！
《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！