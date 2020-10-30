短短1年半換3人！第一金董座由台銀總經理邱月琴接任
短短1年半換3人！第一金董座由台銀總經理邱月琴接任
記者顏真真/台北報導
calendar_today2020-10-30 21:28:21｜update2020-10-30 21:57:01
前第一金控暨第一銀行董事長廖燦昌在今（2020）年7月因涉入遠航掏空案，遭北檢起訴，在當日即請辭獲准，但新任董座人選卻遲未確定，直到今（30）日終於拍板定案，行政院核定由台灣銀行總經理邱月琴接任，並將於11月2日下午3時進行交接，而台銀總座遺缺則由副總許志文升任。同時，中國輸出入銀行理事主席林水永也屆齡退休，遺缺改由總經理劉佩真升任並暫代總經理。
邱月琴畢業於台大經濟系，過去曾任台銀香港分行經理、新加坡分行經理、授信審查部經理及副總經理等職，可說是從基層行員做起，2018年8月20日升任台銀總經理至今，也是台銀首位女性總經理。而今年滿65歲的她，也獲行政院核定延任1年，並在今日確定接任第一金暨第一銀行董事長。雖然之前除合庫金董事長雷仲達、台灣企銀董事長黃博怡，還有第一金現任總經理林謙浩，第一銀行總經理鄭美玲都被點名是第一金董事長熱門人選，但行政院最後拍板由台銀總座邱月琴轉任，也出乎市場意料之外。不過，由於第一金明年6月將改選董事，邱月琴又屆齡退休門檻，此時行政核定由她接掌第一金，市場揣測可能希望藉由她專業經理人出身的背景，淡化公股行庫董總政治任命的批評。
其實，去年4月公股人事大地震，當時績效表現不錯的董瑞斌被無預警拔掉第一金暨第一銀行董事長職務，而且還是由因慶富案被迫下台的前合庫金暨合庫銀行董事長廖燦昌接任，跌破外界眼鏡，就引發不少質疑及批評聲浪。今年7月底又爆出遠航案，廖燦昌更遭北檢起訴，並在當日請辭獲准，而所留董座位子空缺至今，行政院才核定台銀總經理邱月琴接任，只是短短1年半，第一金就經歷了3位董事長，在公股行庫算是罕見。據財政部官員透露，會選擇邱月琴擔任第一金董事長是專業考量，因為她在金融業多年、從基層慢慢累積上來，資歷深厚，為擔任第一金董事長好人選。而據悉，邱月琴是在昨日才接到徵詢的電話，也讓她嚇一跳，但很感謝有這個機會，她也強調一定全力以赴。