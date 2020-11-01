女星穿性感睡衣化身肉食女　使出絕招和情敵搶男人

8點檔《生生世世》中林雨宣「黑化」程度再升級，本周將和曾子益上演「貼身」親密戲。林雨宣劇中假藉關心曾子益將其灌醉，隔天兩人衣衫不整半裸躺在沙發上，直接使出大絕招和情敵搶男人。

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▲林雨宣（上）把曾子益灌醉。（圖 / 台視提供）

× ▲林雨宣（上）把曾子益灌醉。（圖 / 台視提供）

劇中，林雨宣換性感細肩帶睡衣上場，和曾子益共度一晚後，帶著笑意醒來，十足「肉食女」模樣，林雨宣笑稱也曾有過大尺度衣著造型，並老神在在表示：「這還算小

case啦！安全措施都有做好。之前還曾經背部全裸直到股溝，前面還要貼一塊大力膠遮起來，其實當下會覺得很荒謬，真的性感不起來！」

▲林雨宣（左）使出絕招搶男人。（圖 / 台視提供）

× ▲林雨宣（左）使出絕招搶男人。（圖 / 台視提供）

林雨宣透露以往遇親密戲，通常是男生表現的比女生還害羞，並讚曾子益行為紳士，會先溝通手放的位置，林雨宣則落落大方，告訴對方想放哪就放哪，她開玩笑說：「沒辦法，這場戲男方一定要緊張一點，否則就會像侵犯女生一樣。」曾子益坦承自己壓力很大，也事先跟太太報備過，他說：「因為要在眾目睽睽下露出鮪魚肚，所以那天不敢吃東西，怕自己肚子看起來太大，但我還是覺得雨宣比較辛苦，穿少少的還要演一個自己貼上來的女生，很突破自己心裡障礙，真的覺得她敬業度100分。」

▲林雨宣（左）化身肉食女貼上曾子益。（圖 / 台視提供）

× ▲林雨宣（左）化身肉食女貼上曾子益。（圖 / 台視提供）

林雨宣近來劇中角色越來越「黑化」，收到許多網友留言大罵，她表示在剛接到這角色時，劇本已經很完整，事先掌握了故事走向和角色變化「該做的心理準備都有做」，但偶爾難免走心，像是有網友要她出來道歉，林雨宣無奈表示：「我真的不能理解，為什麼啊？」由於自己對角色有全盤了解，因此很用心的鋪陳每個階段的心境轉變，也期望觀眾能多看角色內心掙扎面。