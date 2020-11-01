李貴敏籲美大選勿選邊站 網友：押錯寶兩次的都是國民黨
李貴敏籲美大選勿選邊站 網友：押錯寶兩次的都是國民黨
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-01 16:29:29
美國總統大選投票日即將到來，儘管我外交部報告指出，無論美國大選結果由誰執政，將持續與美方攜手合作，但國民黨立委李貴敏稍早在臉書痛陳，過去政府曾因美國大選押寶而受傷，終究還是人民遭殃，不可不慎。不過就有眼尖的網友發現，李貴敏舉的押錯寶案例，都是國民黨執政造成的。
李貴敏稍早在臉書寫下，蔡總統召開國安會議，並強調爭取美國「跨黨派」對台支持；但相較之前民進黨與側翼組織全力押寶川普，對拜登冷嘲熱諷，當時包括我在內的許多學者與在野人士，都再三警示政府絕對不應該選邊站，要爭取所有美國陣營的支持，卻如狗吠火車。現在到了美國大選最後關頭，民進黨才企圖亡羊補牢，真擔心來不及了！ 李貴敏舉例，過去政府就曾對美國大選押寶而受傷。一次是為了支持杜威得罪杜魯門，大家難道忘了1949年前後，國民黨受到多大的屈辱與威脅？又有一次是為了支持尼克森得罪了當紅炸子雞甘乃迪，當時政府還特別派了副總統陳誠到美國致意；結果，甘乃迪祗說了「我可以原諒，但不會遺忘」！
儘管這些錯誤押寶的結果，最後不也祗能用更多資源、更多努力彌補？凡此種種固然是中華民國政治現實所致，但終究還是人民遭殃，實不可不慎！不過，也有許多眼尖的網友發現，李貴敏舉押錯寶的例子，剛好都是國民黨執政，是不是哪裡怪怪的... 新聞來源為Newtalk 新頭殼