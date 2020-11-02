連64年命中美大選結果！印第安納「章魚哥」最新民調出爐

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連64年命中美大選結果！印第安納「章魚哥」最新民調出爐

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-02 10:28:47｜update2020-11-02 11:14:37

▲印第安納州維哥郡（Vigo County）自從 1956 年開始起共16屆大選，每次都能預測勝選的一方。（圖／美聯社／達志影像）
▲印第安納州維哥郡（Vigo County）自從 1956 年開始起共16屆大選，每次都能預測勝選的一方。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統大選投票日（ 3 ）將至，除了學術機構、媒體持續追蹤全美、搖擺州的民意調查，從 1956 年開始起共 16 屆大選，每屆都預測到選舉結果的印第安納州維哥郡（ Vigo County ），對兩位候選人的支持度高低也備受關注，而且今年格外緊張，愛默生學院（ Emerson College ）31 日的民調顯示川普和拜登的支持率相當，皆為 48%。
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▲（圖／翻攝自Emerson
▲印第安納州維哥郡10月29日至31日的民調，川普和拜登的支持度相當。（圖／翻攝自Emerson College）
據《華爾街日報》，維哥郡 64 年來準確預測 16 屆總統大選結果，上屆（ 2016 ）大選，川普在維哥郡的支持度是 55.4%，希拉蕊則是 40.2%。但是維哥郡能成為「風向球」並不是因爲他是「美國社會的縮影」，當地的人口組成有 85% 是非西班牙裔白人（美國平均為 60%），受過大學教育的比例低於美國平均值，貧窮程度高於水平，老年人口所佔的比例則比較接近全美平均。維哥郡 8 月的失業率為 7.2％，高於去年同期的 4.3％，但低於全國的 8.4％。
維哥郡鄰近伊利諾伊州邊界，長期作為交通樞紐。當地的公職人員支持民主黨的人比較多一點，自 2012 年在副總統彭斯（ Mike Pence ）競選印第安納州州長時，維哥郡也傾向支持民主黨，2008 年、2012 年歐巴馬也受到維哥郡青睞，直到 2016 川普在當地的支持率暴漲。
自 1888 年以來，維哥郡只有 2 次失誤：1908 年民主黨候選人布萊恩（ William Jennings Bryan ）在該郡的支持度高於第 27 屆美國總統塔虎脱（ William Howard Taft ）；1952 年民主黨候選人史蒂文森（ Adlai Stevenson ）在該郡的支持度高於第 34 屆總統艾森豪（ Dwight Eisenhower ）
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