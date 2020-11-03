影／超市捐贈無障礙長照車「貴女號」給彰化縣府

擁有32家直營門市的喜美超市董事長陳錕一，2日捐贈一輛「貴女號」長照專車給彰化縣政府，由縣長王惠美代表受贈，這一部長照專車內部經過改裝，方便失能長者與身障者搭乘接駁往返就醫，「貴女號」以已故陳媽媽邱貴女為名，並選擇其生日日期作為車牌號碼，格外有紀念意義。

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▲喜美超市董事長陳錕一捐贈一輛「貴女號」長照專車給彰化縣政府，舉行剪綵捐贈。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲喜美超市董事長陳錕一捐贈一輛「貴女號」長照專車給彰化縣政府，舉行剪綵捐贈。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美感謝陳董事長與家人一起延續陳媽媽的愛，縣府長照車服務人次今年至9月止已達6萬2,778人次，再加入這一輛，服務量能再加大，幫助更多的人，也把陳媽媽的愛心發揚光大。

王惠美表示，捐贈儀式前選的表演歌曲很棒，「隱形的翅膀」象徵陳媽媽在天上當天使了，「阿母的手」更讓陳錕一想起媽媽以往對他的好，陳錕一是芳苑地區的鄉下孩子，創業有成後熱心公益，長期提供清寒獎學金給鹿港高中、二林商工學生，也常捐助伊甸基金會，提出反毒專車概念時，一直關心教育及擔心孩子吸毒問題的陳錕一，二話不說募集280萬元，讓縣府添購第一輛反毒專車。

陳錕一表示，母親因二度中風，去年健康急轉直下，親人原本都以自家車輛接送就醫，卻因舟車勞頓，讓母親辛苦勞累，令人十分不捨，後來在醫院轉介媒合下，成功向衛生局申請長照專車接送，因為專車設計貼心，讓承受病痛煎熬的母親變得期待搭乘專車就醫，順便可一路看看外頭風景。

陳錕一的母親邱貴女近日辭世，在她臨終前特別交代，「受人點滴要泉湧以報」，所以和4個姊夫商量後決定捐贈長照車，他為了完成母親遺願，與家人商討後，以「貴女號」名義，捐贈長照專車給彰化縣政府，並特意以母親生日數字「1009」作為專車車牌號碼。

▲長照專車內部經過改裝，方便失能長者與身障者搭乘接駁往返就醫。（圖／記者陳雅芳攝）

× ▲長照專車內部經過改裝，方便失能長者與身障者搭乘接駁往返就醫。（圖／記者陳雅芳攝）

王惠美也呼籲有需要的民眾，都能向縣府提出申請，一般民眾65歲以上、原住民55歲以上，失智者50歲以上，只要經長照中心評估失能等級為4級以上，就符合申請長照專車資格；既便利、又能減輕家中負擔。