選前一天　美白宮國安會公布對中政策全集

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國安會在聲明中表示，川普是數十年來意識到對中國共產黨本質與其對美國經濟與政治生活方式威脅的少數幾位美國人之一。在川普的領導下，美國正在採取行動，保護美國與盟邦免受日益獨斷的中國侵害，不再對中國的行為視而不見，也不會再只於門後批評中共。
聲明指出，這些演講教育美國公民有關中共對生計、商業、自由與價值觀的威脅，也提醒盟邦與夥伴應捍衛自己的人民、維護共同利益與價值。現在面臨的競爭不是中國與美國之爭，而是中共以馬列主義與重商主義世界觀，和世界各地追求自由的人民鬥爭。
書中還收錄白宮副國安顧問博明（MatthewPottinger）在今年5月4日紀念「五四運動」當天，以中文在美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心（MillerCenter of Public Affairs）的致詞；川普5月30日在白宮玫瑰園發表譴責中國隱匿疫情及制定港區國安法的政策宣示。
白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）闡釋中國意識形態；聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）談中國間諜行為；司法部長巴爾（William Barr）談中國經濟侵略；以及國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在加州雷根圖書館完整闡述美國對中政策的4篇演說，也收錄其中。（編輯：馮昭）1091103