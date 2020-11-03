英保守黨報告：應向中國表明武力犯台嚴重後果

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英保守黨報告：應向中國表明武力犯台嚴重後果

中央社

calendar_today2020-11-03 10:26:12

▲面對中國文攻武嚇，英國保守黨報告認為，應讓中方知道武力犯台的嚴重後果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲面對中國文攻武嚇，英國保守黨報告認為，應讓中方知道武力犯台的嚴重後果。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者戴雅真倫敦3日專電）英保守黨中國研究小組2日公布報告說，英國應設立監督部門因應中國等敵對國家的間諜活動與影響力，並應告知中國，若武力統一台灣將面臨嚴重後果，包括斷絕外交與貿易關係。
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「金融時報」（Financial Times）報導，這些建議出自前外交官與中國專家巴頓（Charles Parton）撰寫的報告，目的是檢討在資安危機升高的現況下，英國應如何重新設定對中國策略。
巴頓的報告由保守黨「中國研究小組」（ChinaResearch Group）公布。報告中指出，英國在前首相卡麥隆（David Cameron）時期與中國交好，現在要放鬆這段緊密關係並不容易。「從黃金時代退回到一個較平衡的關係，會伴隨一些痛苦。」

「中國研究小組」於今年4月成立，目的是推動英國政府對中國採取更強硬立場，小組將進行遊說，以實現報告中建議。

報告建議英國應該追隨澳洲的例子，設立機構對抗外國勢力干預，工作涵蓋範圍包括政界、業界與學術界，以彰顯風險，並整頓脆弱的領域。

澳洲是第一個禁止華為參與5G建設的國家，並多次對間諜活動表達憂心。去年曾調查疑似要安插一名中國間諜滲透澳洲國會的陰謀。

在報告公布前，巴頓對金融時報表示：「現階段的機構無法擔當這項任務，我們需要一個能夠監看中國共產黨在政治干預、學術合作、遊說、攏絡菁英階層等各方面活動的機構。」

巴頓其他的建議包括，對於大學在某些敏感領域是否應與中國機構展開合作，應該給予更好的指導；以及引入新的限制，避免公僕在離開政府機構後，立刻投入敵對國家有關企業的懷抱。

報告提到，儘管英國無意對中國的政治體系指手畫腳，因為那應由中國人民自行決定；但也期望中國實現世界人權宣言中的普世價值。

報告指出，英國和理念相近國家應該立即掌握的另一項議題，是2300萬台灣人民的命運。中國共產黨威脅武力統一台灣，可能對全球人權造成最重大、也最危急的攻擊。

報告表示，英國政府若可能，應與其他國家攜手，預先且低調對中共清楚表明，中共若武力統一台灣，「我方的反應將相當嚴厲」，包括斷絕外交與貿易關係。
報告指出，這麼做得到的回應恐怕會很強硬且不愉快，「但只要我方展現決心，中共將會銘記」。因為他們終究會明白，貿易與投資方面的損失將造成可觀的失業率，使社會不安，並可能動搖統治權。（編輯：馮昭）1091103
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