廣編／雙北中古屋VS新成屋怎挑？情侶實戰血淚分享

來到後疫情時代，房市熱度不減反增，加上銀行低利，更促進熱錢進到房地產。不少年輕族群也開始看房，不過到底要買中古屋好，還是新成屋好？也在網路上掀起討論，就有一對情侶從年初疫情開始前至今，預算設定千萬左右，看了幾間雙北中古屋和新成屋，列出四大重點，教大家買房注意事項。

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該名網友表示，若設定一千萬，且要至少兩房兩廳一衛，地點在三重、蘆洲、北投和士林四個區域的話，幾乎只能看40年以上下的老屋。若是要北市門牌，位在北投區的關渡捷運站旁，有一間中古屋，挑高三米六，一房一廳一衛，最大優勢是離捷運和公車站很近，但更大的問題是風水，且若情侶未來有成家打算，一房一廳也稍嫌小。

好不容易看到士林區的社子舊公寓，屋齡約37年，三房兩廳一衛，環境乾淨，雖然超出預算一點，但整體都是喜歡的，但由於沒有先「下斡旋金」，還在跟家長討論階段而已，就被房仲告知已經被買走了！因此這名網友提醒，若是真的有意願要買中古屋，下斡旋很重要。





新成屋和預售屋的部分，網友分享，已上市新成屋需要先準備一筆頭期款，若是預售屋則不需一次繳清，付款方式相對彈性，對於年輕人來說相對輕鬆一點；甚至手邊若有閒錢，地點、位置、格局都不錯的話，也可以當作定存或投資的概念。但預售屋交屋時間短則半年，長則三年，因此合約要特別注意。





除了付款方式，中古屋和新成屋、預售屋最大差別在於裝潢和公共空間，或有機會找到裝潢、格局都喜歡的中古屋，那剛好省下一筆裝潢費，但機會少之又少，且裝潢費隨著屋齡越高，費用越貴。而現今的新成屋、預售屋則可以按照自己的需求變化，但也多了許多公設。





就看預售屋來說，網友舉其中一間位在靠近捷運菜寮站的「玫瑰3米6」為例，畢竟預售屋看的是未來，因此她認為首選四大條件：位置、配套、綠化、格局。首先，「玫瑰3米6」近捷運，附近還有許多公車站牌，交通機能方便，周圍也有傳統市場、連鎖超市、夜市，對面又是集美國小，生活機能、學區都不是問題。





配套，也就是建材，兩道防水層的加厚窗框，不怕滲水、不怕吵。不只正門，還加開後門，讓住戶更加便利進出；不斷電系統的部分，停電時可緊急供應約四小時電力，連緊急狀況都先想好了。





綠化對住在雙北市的民眾來說也非常重要，最好面公園或是附近就有公園，以「玫瑰3米6」來說，正門口正對三重的明星學校集美國小操場，等於窗外就是一片樹景。最後一點就是格局，雖然基地看起來不方正，但內部使用空間是方正的，且無論27或32坪數都有雙主臥，等於有2間廁所。

還有一點是挑高3米6，相同坪數但收納空間可以更多，室內設計變換性高。網友也提醒要注意單層戶數，像「玫瑰3米6」一層就2戶，樓層數少才7樓，鄰居相對單純，上班等電梯也不會等太久。