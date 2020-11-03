自毀前程！伊藤健太郎肇逃被捕　東出昌大瞞妻偷吃未成年

日本演藝圈近年來狀況層出不窮，負面新聞頻傳，許多演員、歌手頻頻出狀況，導致作品遭受連累，違約金更是一個賠的比一個多。在看到這些當紅藝人出事的時候，真的忍不住會想，很多狀況明明可以避免，為什麼總是要選擇斷送美好的前程？

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昨天（29日），日本當紅的小鮮肉演員伊藤健太郎就疑似因為肇事逃逸而被逮補。據傳，他在28日晚間駕駛汽車撞上一台雙載的摩托車，車上一男一女送醫急救，男性輕傷，女性腿部骨折且重傷，伊藤健太郎肇事逃逸，事隔一段時間才回到現場。

經紀公司在消息曝光後即刻在官網公開謝罪，伊藤健太郎參與演出的電影《炸豬排DJ揚太郎》也宣布他將因此缺席預定30日上映的初日舞台見面會，NHK更是開出第一刀，原先他預定要在12月播出深夜連續劇擔任要角，直接被降板，目前仍需尋找替代的演員。



▲伊藤健太郎因為肇事逃逸而被逮補。（圖／伊藤健太郎IG ） 日本演藝圈對於這種負面消息頗為嚴苛，伊藤健太郎自從2018年演出《我是大哥大!!》後人氣翻漲好幾倍，戲約不斷，卻在這種時候出事，實在可惜。尤其就算車禍是意外，難以避免，但是肇事逃逸卻是他自己的選擇。





另外，讓人覺得很惋惜的還有去年11月在自宅被搜出毒品的澤尻英龍華和今年年初出軌女演員的東出昌大，兩人明明也理當有著很好的前程，卻選擇做出不對的事。





尤其是澤尻英龍華，當年因為日劇《一公升的眼淚》一戰成名，單曲推出就上公信榜第一名，但卻因為出席公開活動時態度不佳，因而被網友攻擊，更因為擅自與高城剛閃婚被公司冷凍，登上了日本人心中最討厭女藝人排行的第一名。





直到2012年和艾迴唱片簽約，演出《惡女羅曼史》翻紅，處事態度也大改，花費許多時間才「洗白」，讓觀眾接受，結果最終又因為毒品醜聞，跌入谷底，真的是不明白為什麼沒有好好珍惜機會。



▲澤尻英龍華因為毒品風波淡出螢光幕。（圖／艾迴唱片日本官網）

東出昌大更不用說，自出道以來形象極佳，與杏共演《多謝款待》結緣後，不僅幫助杏走出過往的陰霾，還成為日本女性心中新好男人的代表，可惜，他仍然不懂得珍惜，選擇出軌這條路，偷吃另一名女演員唐田英里佳。

東出昌大和杏最終以離婚收場，還賠償了高達6億日元的違約金，並失去全國粉絲對他的信任，幾乎可以說是失去了所有，不曉得他有沒有曾經後悔過他的行為？很多時候，只要心念一轉，可以避免很多狀況，但卻偏偏有人選擇自毀前程，真的是很令人惋惜。