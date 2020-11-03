黑幫生活描述太仔細　他竟「被追殺」要警察保護

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作者羅貝托薩維亞諾表示，

如同見證了另一個時代的「卡摩拉」興起，他說：「

像是親眼見到幫派卡摩拉2.0的出現，在2、30年前，如果想要在當地成為橫行無阻的幫派分子，就要讓這區的人都知道你是誰，但對外要完全消失匿跡。而現在的年輕人則完全不一樣，他們更注重自己的存在，被人注意或是被社群軟體注意。」

▲▼《食人少年幫》講述義大利那不勒斯地區的幫派少年。（圖／車庫）

導演克勞迪歐喬凡尼西希望觀眾，不會覺得

只是一部犯罪電影，他說：「我想講的故事重點是這些年輕人的動機，男主角尼可拉並不是真正的壞人，他的立意良善，但他為了達到他的目標卻要做出不好的事，我想要讓觀眾體驗到的是這些男孩的純真，就像自己的兒子、兄弟，讓人能同理他們的處境。」