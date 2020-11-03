黑幫生活描述太仔細　他竟「被追殺」要警察保護

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《食人少年幫》以義大利那不勒斯地區的幫派少年為主角，講述15歲的尼可拉與母親、弟弟一起生活，他們被當地幫派壓迫、被迫收取保護費，以換來平靜的生活，而尼可拉和朋友們總幻想著能脫離貧窮，過上錦衣玉食的好日子，正值青春期的他們開始為幫派販毒，逐步踏入充斥暴力、背叛和慾望的犯罪世界。
導演克勞迪歐喬凡尼西希望觀眾，不會覺得《食人少年幫》只是一部犯罪電影，他說：「我想講的故事重點是這些年輕人的動機，男主角尼可拉並不是真正的壞人，他的立意良善，但他為了達到他的目標卻要做出不好的事，我想要讓觀眾體驗到的是這些男孩的純真，就像自己的兒子、兄弟，讓人能同理他們的處境。」
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