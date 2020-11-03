黑幫生活描述太仔細　他竟「被追殺」要警察保護

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黑幫生活描述太仔細　他竟「被追殺」要警察保護

記者翁新涵/綜合報導

calendar_today2020-11-03 20:07:00

▲羅貝托薩維亞諾因為《食人幫少年》描述黑幫生活太仔細，被追殺。（圖／車庫）
▲羅貝托薩維亞諾因為《食人少年幫》描述黑幫生活太仔細，被追殺。（圖／車庫）
「第69屆柏林影展」金熊獎最佳影片提名《食人少年幫》，改編自《娥摩拉：罪惡之城》作者羅貝托薩維亞諾的最新作品，但其實，薩維亞諾因書寫義大利黑幫生活太鉅細靡遺，遭到當地黑幫卡摩拉追殺，至今仍受警察保護。
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作者羅貝托薩維亞諾表示，《食人少年幫》如同見證了另一個時代的「卡摩拉」興起，他說：「《食人少年幫》像是親眼見到幫派卡摩拉2.0的出現，在2、30年前，如果想要在當地成為橫行無阻的幫派分子，就要讓這區的人都知道你是誰，但對外要完全消失匿跡。而現在的年輕人則完全不一樣，他們更注重自己的存在，被人注意或是被社群軟體注意。」
▲▼《食人幫少年》講述義大利那不勒斯地區的幫派少年。（圖／車庫）
▲▼《食人少年幫》講述義大利那不勒斯地區的幫派少年。（圖／車庫）
▲▼《食人幫少年》講述義大利那不勒斯地區的幫派少年。（圖／車庫）
《食人少年幫》以義大利那不勒斯地區的幫派少年為主角，講述15歲的尼可拉與母親、弟弟一起生活，他們被當地幫派壓迫、被迫收取保護費，以換來平靜的生活，而尼可拉和朋友們總幻想著能脫離貧窮，過上錦衣玉食的好日子，正值青春期的他們開始為幫派販毒，逐步踏入充斥暴力、背叛和慾望的犯罪世界。

導演克勞迪歐喬凡尼西希望觀眾，不會覺得《食人少年幫》只是一部犯罪電影，他說：「我想講的故事重點是這些年輕人的動機，男主角尼可拉並不是真正的壞人，他的立意良善，但他為了達到他的目標卻要做出不好的事，我想要讓觀眾體驗到的是這些男孩的純真，就像自己的兒子、兄弟，讓人能同理他們的處境。」

 

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