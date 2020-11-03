影／推出電商通路大補帖　彰化招商說明會

今年受到疫情影響，電商逆勢成長、商機大爆發；進入後疫情時代，電商將不再僅是商業策略的其中一環，而是真正成為商業基礎，為推廣在地農工商產業優質產品，彰化縣政府首度和「東森購物」合作，今（3）日舉辦「彰化隊前進電商大募集」招商說明會，幫產業引進多元行銷通路、擴大新商機。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彰化縣政府首度和「東森購物」合作，舉辦「彰化隊前進電商大募集」招商說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲彰化縣政府首度和「東森購物」合作，舉辦「彰化隊前進電商大募集」招商說明。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

彰化縣長王惠美說，彰化農工產品多元，但業者長期以來單打獨鬥，縣府近期整合，讓符合3章1Q的農特產品可加入小三美日、郵局i郵購等電商平台，現在進一步集結中小企業產品行銷，縣府也進一步規劃「彰化東森購物專區」，希望也讓企業產品透過電商提升知名度，增加銷售通路。

經綠處長劉玉平指出，這次專案將在明年4月底前配合雙11、聖誕、新年等節慶，推出主題行銷活動，也將有購物台宣傳，說明會除邀請縣內26鄉鎮農會、觀光工廠、歷年來十大伴手禮及縣府中小企業輔導計畫業者，並透過工策會、工業會、商業會及縣內各產業公協會招募100個以上彰化精品，組成彰化電商隊。

▲說明會除邀請縣內26鄉鎮農會、觀光工廠、歷年來十大伴手禮及縣府中小企業輔導計畫業者組成彰化電商隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲說明會除邀請縣內26鄉鎮農會、觀光工廠、歷年來十大伴手禮及縣府中小企業輔導計畫業者組成彰化電商隊。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

今天到場參加說明業的業者多元，包括紡織品、美妝、餐飲、食品、旅遊業也有農會、觀光工廠等人員，彰化縣工策會總幹事張啟楷說，超過260家以上廠商報名，多達3、400人參加，代表廠商對電子商務需求的殷切，這次新冠肺炎疫情衝擊產業，電商卻屹立不搖，歡迎縣內廠商加入彰化電商隊共創商機。

東森購物電子商務事業部執行長楊俊元表示，東森購物旗下擁有完整通路，包含ETMall東森購物網、東森電視購物等10幾個平台，台灣會員總數超過900萬，與縣府合作會提供免費宣傳行銷、專人輔導商家上架、免上架費、加碼東森幣等服務。

▲彰化縣政府舉行「彰化隊前進電商大募集」招商說明會，號召在地優質產品包括食品、旅遊、農產品、製造業等投入電商通路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

× ▲彰化縣政府舉行「彰化隊前進電商大募集」招商說明會，號召在地優質產品包括食品、旅遊、農產品、製造業等投入電商通路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.03）

楊俊元說，這次與彰化縣政府合作的「彰化隊前進電商大募集」，商家在東森購物ETMall「彰化東森購物專區」，可享有：一、「免費宣傳行銷」；二、「專人輔導商家上架」；三、「免上架費」；四、「加碼東森幣」，搭配東森購物網的活動，還有多項好康專屬優惠活動，接下來的「大餐」非常豐富，獎不完。