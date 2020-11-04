迪士尼童話現身新北歡樂耶誕城 超美必拍場景攻略
記者陳問荷/新北報導
calendar_today2020-11-04 10:54:53｜update2020-11-04 11:15:47
今年「2020新北歡樂耶誕城」十週年，特別打造限時52天的迪士尼耶誕盛宴，萬坪公園以廣受全球大小朋友喜愛的迪士尼公主系列打造童話森林，豐富的故事場景裝置藝術，包括貝兒、仙度瑞拉及白雪公主等，迪士尼公主躍上浪漫燈箱，更有主題快閃店，經典週邊商品陪伴大家度過2020。
萬坪公園中迪士尼公主的童話城堡、公主系列裝置，有6大經典場景千萬別錯過拍美照的好機會，第一站童話城堡在萬坪公園九曲橋前打造4米高經典藍白色調「童話城堡」，華麗金色燈海與公主皇冠造型點綴，穿越這座魔法拱門就到了迪士尼世界。第二站和充滿勇氣、善良與智慧的貝兒浪漫共舞，「美女與野獸」的場景夜晚來看更華麗，充滿浪漫氛圍；第三站來到「長髮公主樂佩」的高塔，招牌的浪漫長捲髮如瀑布般傾瀉而下，在夜空中閃耀出璀璨的光芒，仰望星空和俏皮可愛的帕斯卡合影。還有小美人魚在蔚藍海洋的絢麗世界裡，大聲地歡唱耶誕歌曲、阿拉丁帶著大小朋友乘著魔毯，和茉莉公主、調皮搗蛋的阿布一起進入充滿夢幻異國色彩的奇蹟之都，走進「迪士尼公主的童話森林」除了可以一起感受最浪漫的魔法世界，森林深處更藏有「迪士尼公主 夢想成真舞會」主題快閃店，上千種週邊商品滿足親子心中的公主夢，更多「2020新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。