快訊／再增1境外移入　陳時中：波蘭返台女中鏢

今(4)日公布國內新增1例境外移入COVID-19(新冠肺炎)病例，為本國籍20多歲女性(案569)，自波蘭返國。

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指揮中心表示，案569於今(2020)年9月16日與2名同事至波蘭工作，10月25日一同返台，入境時無症狀，並於宿舍居家檢疫。個案10月30日至11月2日陸續出現全身倦怠、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、嗅味覺異常等症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療。

指揮中心指出，由於個案發病前2日至住院隔離前均在宿舍居家檢疫，未與他人接觸，因此無匡列接觸者；個案之2名同行同事目前均無症狀，持續居家檢疫。

截至目前累計568例確診，分別為476例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、521人解除隔離、40人住院隔離中。