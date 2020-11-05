解放軍趁美選混亂武力犯台？藍智庫：台灣離戰爭還很遠
解放軍趁美選混亂武力犯台？藍智庫：台灣離戰爭還很遠
記者吳承翰/台北報導
calendar_today2020-11-05 11:55:13
美國總統大選開票進行中，截至目前民主黨候選人拜登（Joe Biden）領先，針對選舉結束後，美國外交政策變化，國民黨智庫今（5）日開記者會，國安外交組召集人、前立委林郁方表示，拜登若勝選，和民調呈現的結果是相符的。而台灣輿論擔憂，若美國變天，中共會趁著美國國內還在混亂時攻打台灣，林郁方則指出，解放軍攻台要承受很大的後座力，台灣跟過去相比確實離戰爭更靠近，但離開戰仍有一段距離。
林郁方表示，中國開戰最重要的因素取決於美國的態度，中國害怕，不管武力犯台成功與否，美國都會聯合歐盟、日本、澳洲、印度、東南亞各國，聯合封鎖中國經濟，「中共政權合法性在改革開放，經濟大幅成長，人民生活過得好，所以他們都很懷念鄧小平，他走出了這條路，如果習近平害他們這條路走不下去就慘了，你發動對台作戰，美國會讓你這條路走不下去。」但林郁方也指出，即便不開戰，台灣一直處在備戰狀態，國力耗損還是很可怕，「戰爭不爆發很好，但準備戰爭不可怕嗎？整個社會緊蹦，要後備教召，必要時恢復徵兵、軍備幾千億在買，擠壓到社福、教育的費用，對心理、外交，尤其經濟壓力都很大，蔡英文不需要跟習近平擁抱，但握個手是需要的。」
前外交部長楊進添表示，不管川普、拜登誰當選，美國對台灣、對中國的基本態度，仍要回到中美三大公報、台灣關係法上。楊進添指出，過去一段時間，蔡政府營造出一種台美關係大幅突破，甚至能建交，但這一塊美國是有底線的，「何況美國的職業外交官，不管誰上台都是同一批人，若拜登當選，他仍會採取戰術明確、但戰略不會講清楚，會把跟中國簽的三大公報納入思考。」台大政治系名譽教授包宗和表示，現在結果還沒出爐，北京方面也在觀望，若是拜登當選，美中關係有機會變得比較緩和，但對台灣來說未必是壞事，「1979年中美建交，鄧小平就宣布針對金門、馬祖的單打雙不打停止，對台採取和平攻勢，美中關係緩和，兩岸就緩和，過去歷史就是如此」。