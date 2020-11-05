柯文哲：我是228受難家屬　但我被民進黨迫害沒有比較少

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柯文哲：我是228受難家屬　但我被民進黨迫害沒有比較少

記者丁上程/台北報導

calendar_today2020-11-05 16:23:10

台北市長柯文哲5日在議會進行市政總質詢時，針對民進黨台北市議員詢問「228事件最大加害者是不是蔣介石？」柯文哲回應「我受到民進黨的迫害不會比較少」。
▲台北市長柯文哲5日在議會進行市政總質詢時，針對民進黨台北市議員詢問「228事件最大加害者是不是蔣介石？」柯文哲回應「我受到民進黨的迫害不會比較少」。（圖／記者丁上程攝,2020.11.5）
台北市長柯文哲今天（5日）下午進入議會進行市政總質詢，民進黨台北市議員簡舒培，針對蔣公銅像等權威象徵，質疑台北市政府移除速度太慢，並反問柯文哲「前總統蔣介石是不是228事件的加害者？」對此柯文哲並未正面回應，表示民進黨已經執政12年，還在說228沒有真相？更反嗆「我被民進黨迫害沒有比較少」。
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對於存在於校園中的蔣公銅像要如何處理，柯文哲直白表示，若是促轉會方面有行文，「公文來我就處理。」而簡舒培也追問柯文哲，身為228受難者家屬，誰應該要為此負責？是不是蔣介石？對此柯文哲並未回應，轉而以今年設市百年週年為例，表示「我可以讓馬英九與陳水扁坐下來聊天，難道阿扁不恨馬英九嗎？」並直言雖然大家有不同的過去，有共同的現在，要不要思考要不要走向共同的未來，他是228家屬，深綠出身的，不要懷疑這個。
不過簡舒培則反嗆柯文哲，馬英九與陳水扁兩人都是民主時代的前總統，能夠和解是很正常的事，但228是還在戒嚴的威權統治時代，不能拿來一起比較。對此柯文哲則表示，在前總統陳水扁與現任總統蔡英文執政下，已經執政超過12年了，「如果還在跟我講說228沒真相，我就不想聽了！你們都執政12年了還沒真相？」
柯文哲說到激動處更表示，「我跟你講，我今天被民進黨迫害沒有比較少啦！」簡舒培則反問，「民進黨迫害你？民進黨議員監督你，叫迫害你？你怎麼這麼有民主素養？今天柯文哲會在這裡，是因為市民投給你，今天我會在這裡質詢你，是因為市民投給我！所以你說我在這邊質詢你，是加害你？你會不會太荒謬？」柯文哲則回應，表示要求總統蔡英文出來表示「對蔣介石的態度是什麼？如果你中央下令我就照辦！」
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