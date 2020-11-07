雙11全年最殺最後倒數！日本製紙尿褲單片最高激省4元

即將迎來一年一度的雙十一檔期，這波堪稱是網路最大購物節，各家購物平台祭出最優惠折扣，成為消費者一年裡消費力最旺的絕佳時機。一般在電商平台中被認為銷售長紅的不外乎iPhone等3C類產品，不過其實電商平台統計寶寶用品的「紙尿布」才是最熱賣商品。理由是對於工作忙碌又精打細算的爸媽而言，平時寶寶的用品花費通常相當可觀，能夠在電商平台最優惠的價格一次囤貨，同時又能搶到便宜，無疑是撿好康的最佳管道。

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其中擁有育兒神器之稱的日本製尿布「幫寶適一級幫紙尿褲」擁有一票爸媽死忠粉，平時在PTT媽寶板、省錢板上許多網友拿著計算機分享如何最省錢地買到。這次配合雙十一活動，電商祭出最殺折扣，兩大電商平台PChome和momo折扣堪稱一整年中最低價，精打細算的爸媽們不需再各種比價，囤起來就對了！

▲年終前最後檔期最低折扣幫寶適下殺7折。（圖／資料照片）

以電商平台momo為例，在11/12前購買幫寶適一級幫系列6箱，每箱享全年最低價格，單片價格也硬是比平時各種通路的價格還要省了4元。而且雙十一消費滿額11111元就再送一箱拉拉褲，搭配信用卡活動刷momo信用卡還可享等同現金的10% mo 幣回饋。



▲幫寶適在電商平台祭出限時優惠，一級幫黏貼、拉拉褲皆下殺85折，還可獨享「虎神好禮」（圖／資料照片）

另一電商龍頭PChome同樣也祭出限時優惠。11/12前，一級幫黏貼、拉拉褲皆下殺85折，幫寶適獨家再送市值近千元、小寶貝最愛的巧虎「虎神」驚喜好禮。而對於精省的爸媽而言刷PChome聯名信用卡更享最高11%現金回饋，11/9前購買，幫寶適還限時再加碼5% Line Points。買滿額11111元就再贈送一箱拉拉褲。真的是買越多省越多！





爸媽無非都想給寶寶最好的，日本製的幫寶適尿布向來擁有好口碑與品質，其中「一級幫黏貼型／拉拉褲」堪稱尿布界的聖品，在PTT許多討論中，不少爸媽評價讓寶寶屁屁舒適、不紅屁屁的品牌，非幫寶寶適莫屬。在年終前精省的爸媽們不容錯過雙十一檔期，超划算的價格讓網友直呼「揪感心」！

