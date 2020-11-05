中職／今年台灣大賽致勝定律？林岳平：打三分砲的都贏球
中職／今年台灣大賽致勝定律？林岳平：打三分砲的都贏球
記者黃建霖/台南報導
calendar_today2020-11-05 17:51:11
前2戰在主場都輸球的統一獅，目前在台灣大賽以1:3落後給中信兄弟，今天開打的第5戰非贏不可。賽前統一獅總教練林岳平期許在打線人員調整後，球隊能夠打出好內容，也開玩笑說：「來支三分砲吧！」
「這次系列賽有出現三分砲的那一方都贏球。」林岳平細數潘武雄、蘇緯達、許基宏、詹子賢等在這次台灣大賽敲出3分打點全壘打的選手，球隊都能順利取勝，因此認為這就是這次比賽的定律。「壘上有2人以上時，能擊出有效長打，讓分數能夠擴大，這能讓比賽能比較篤定。沒辦法做出來的一方，就會讓投手和守備備感壓力。」林岳平表示，球隊確實有在想辦法抗衡，但是目前還沒能力去突破對方打大局的能力。
統一獅這次系列賽，陳鏞基、潘武雄和高國慶等老將，發揮的比陣中年輕選手更好。林岳平表示這些經驗豐富的選手，比較可以去面對結果，年輕球員想要貢獻，就會試圖大力去擊球，不懂的在落後時怎麼去應對的技巧，這是身體動態的東西。而兄弟能一直在壘包上堆積人，關鍵就在6-9棒的發揮相當出色，林岳平也稱讚對手的年輕選手確實發揮的非常出色，打點機會都能把握，自己球隊在這方面確實居於劣勢。