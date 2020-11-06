馮世寬被藍委潑咖啡　蘇貞昌：備詢可以忍耐但不受污辱

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近來行政院被在野黨踢爆包括食安會報、治安會報等大型會議已經很久沒開會，時代力量立委王婉諭也指出，行政院「兒權小組」也已經長達7個多月沒有開會了。
蘇貞昌解釋，當不明的武漢肺炎持續發作，行政院真的戰戰兢兢，要求國人同胞大家不但要做好防疫工作，還要保持社交距離，所以對於相關的大型活動、會議等，在疫情不明、情勢險峻的情形下，都要求能少開、能少舉辦的都盡量減少，行政院當然要以身作則，所以我們對於很多大型會議、把很多人湊在一起討論的定期會議，改為機動的形式，拆開、化整為零，變成專案會議。
蘇貞昌說，雖然沒有如過去平常定期召開大型會議，進行大的、綜合的討論，但就相關事項，包括治安、食安、防疫、兒少等種種，都不停地有更多密集的會議，以他做事的風格，都是隨時因應各種情況，就專案進行深入的討論，並和相關部會首長密集不斷來討論，哪怕像國民黨立委霸佔議場，他不能上台，在後面院長休息室，都還不停找相關部會首長交換不同意見，至於外部很多專家學者，也都不停予以請教。
蘇貞昌指出，至於兒少小組會議，在疫情相對穩定後也會召開，相關委員的聘請已經核定，後續由衛福部作業中。其他相關會議，也會在疫情相對平穩，尤其台灣已經近兩百多天沒有本土病例，也會接續研判各方情形，召開相關會議。
另外，外界有人點名經濟、內政、交通等部會首長要留校察看。蘇貞昌說，行政院不是學校，行政院是最高行政機關，這一段期間以來，在蔡總統領導下，行政團隊所有部會、閣員和所有相關人員真的戰戰兢兢，真的用心用力，進行各種防疫、紓困振興的工作，所以才能防疫做到被各界國外相關機構都判定為防疫世界第一名。
蘇貞昌也說，同時也看到，全世界很少有國家經濟正成長，台灣是極少數經濟正成長的國家，且也是亞洲四小龍唯一正成長，且成長比例像第三季的GDP達3.33個百分點，遠超過當初預估，成績還更好，都是相關部會首長大家努力做出來的。拜託大家給公務人員多一點支持鼓勵，讓行政團隊多為台灣做事。