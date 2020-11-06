買iPhone12 Pro Max送mini！亞太推「買大送小」超省優惠
買iPhone12 Pro Max送mini！亞太推「買大送小」超省優惠
記者賴志昶/綜合報導
calendar_today2020-11-06 12:59:26｜ update 2020-11-06 13:02:11
▲亞太電信今（6）宣布，13日當天指定門市新申辦iPhone 12 Pro Max指定方案，即送iPhone 12 mini。（圖／亞太電信提供）
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▲亞太電信今（6）宣布，13日當天指定門市新申辦iPhone 12 Pro Max指定方案，即送iPhone 12 mini。（圖／亞太電信提供）
iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 mini將於今（6）晚間9時開放預購，並於13日開賣。適逢電商年度最大盛事雙11購物節，亞太電信今宣布，開賣當日於Gt智慧生活台北三創門市舉辦活動，新申辦或攜碼民眾申辦iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍指定方案，月付36期1399元，專案價2萬300元，即贈市價2萬3900元iPhone 12 mini 64GB一支，限量30名。
亞太電信表示，iPhone 12這次一口氣推出4個版本，均採最新一代的A14仿生晶片，加上首度納入5G功能，在全球掀起搶購熱潮，台灣買氣同樣也強強滾，預估iPhone 12系列整體銷售量將比iPhone 11系列成長5成以上。亞太電信指出， iPhone 12 Pro Max 128GB開賣限定活動將於13日上午10時，在Gt智慧生活台北三創門市舉辦；而在活動當天，亞太也公布開賣活動限定方案，民眾符合新申辦或攜碼資格，專案限定iPhone 12 Pro Max 128GB太平洋藍色，月付1399元，專案價2萬300元，即贈iPhone 12 mini 64GB一支，限定前30名符合申辦資格的幸運果粉，開賣日現貨供應。
另外，亞太電信說，活動限定用戶也可享5G不降速上網吃到飽、網內語音免費、Gt智慧保鑣首月月租0元，再贈市價近7000元娛樂無限包，內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲+、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+線上影音3個月和HTC VR服務30天。亞太電信提醒，因三創園區並非24小時全時段開放營業，在非營業時間排隊的消費者，請至三創園區與光華商場連通道下方一樓的安全門（三創園區市民大道大門口側旁安全門），該處貼有亞太電信iPhone限定開賣活動排隊起始點的字樣。