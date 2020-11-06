與舞蹈「相遇」衛武營　20支演出、9大場域體驗舞動日常

衛武營兩年一度的「臺灣舞蹈平台」今年以「相遇Encounter」為主題，帶來20支演出作品，不僅有國際級的舞蹈作品，也鼓勵大眾戴上耳機、跟著指令一起自由起舞，系列活動橫跨室內、戶外9大表演場域，也結合影像展覽、VR互動體驗等，民眾可以選擇喜愛的方式到衛武營感受舞蹈日常。

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舞蹈平台邀請三檔臺灣具國際規模的舞蹈作品，11月6日首度在衛武營演出全球巡演超過60場的《浮花》；11月7日在一起三舞作，呈現《Varhung~心事誰人知》手語版、《冰河時期》實驗版，與編舞家劉彥成x大身體製造的《A Piece of Cake》三支風格截然不同的作品；11月8日《#是否》編舞家布拉瑞揚將帶領舞團原住民青年舞者，在又唱又跳的10元投幣卡拉OK歌曲中，用身體探索。

▲ 藝術迴廊《遇見．舞蹈影像》，展出臺灣、西班牙和法國的15部舞蹈影像作品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.11.06）

樹冠大廳即日起至12月27日《相遇》融聲互動裝置展，創意統籌-林喚玲與融聲創意藝術家紀柏豪深入鳳山街坊，挖掘各種日常聲音；「影舞者系列」展演，現地創作的《留給未來的殘影》衛武營特別展演版，周書毅與導演陳芯宜合作，帶給觀眾VR結合編舞者現場展演的獨特觀賞體驗；藝術迴廊《遇見．舞蹈影像》，展出臺灣、西班牙和法國的15部舞蹈影像作品。更多2020臺灣舞蹈平台詳情請上衛武營官網查詢。