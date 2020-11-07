籃球／林書豪宣傳首款簽名鞋 曬哈佛菜鳥照：髮型真醜
籃球／林書豪宣傳首款簽名鞋 曬哈佛菜鳥照：髮型真醜
運動中心/綜合報導
calendar_today2020-11-07 12:08:36
林書豪和中國品牌特步（XTEP）簽約後，終於推出個人第一雙簽名鞋，林書豪在社群媒體PO出影片宣傳，他也分享一張哈佛大學時期的菜鳥照，自嘲「我的髮型真醜哈哈」。
林書豪上季轉戰中國CBA並和特布簽約，不過本季他離開中國，返回美國繼續追尋NBA夢，並時常在社群媒體上分享他的訓練影片，不過他也沒忘記宣傳特布上個月替他推出的個人簽名鞋。這雙以「JLIN ONE」命名的簽名鞋，是林書豪生涯11年來首款個人簽名鞋，這部宣傳影片主要以「Nothing Stops Me」做為宣傳標語，並以林書豪個人口述記錄片模式，提到他的心路歷程。
林書豪在微博分享，「籃球真的教會了我很多，給了我最美好的回憶和經歷，並讓我堅定地追求自己的夢想。我很難保證許多事情，但有一件事我可以確定，不管未來我會在哪裡打球，不管我還會打多久，我會一直付出我最大的努力去成為我自己想要成為的球員#NOTHING STOPS ME」
林書豪也回顧他大學時期的呆萌照，「作為一個完美主義者，我有時必須強迫自己停下來，好好反思和感恩。有時候回顧過去是最好的向前繼續的方式。肯定自己已經得到的進步，而不是總專注在還沒達到的目標。讚美上帝，帶領我繼續約走越遠。」最後笑說，「我髮型真醜哈哈」