女團耍廢之旅超曲折　一進民宿就遇考驗

「狩美派女團」PER6IX本周釋出這次單曲《很可以》的舞蹈教室版影片，一解粉絲們的眼饞，她們也用心經營

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《PER6IX頑美的旅程》講述女孩們前往宜蘭，即將踏上一趟3天2夜的旅程，讓平時都關在練習室排練的女孩們大喊終於可以實現6人共同出遊的願望。

▲PER6IX以為3天2夜的耍廢之旅，沒想到行李還沒放好就遇到困難。（圖／喜歡音樂提供）

此外，PER6IX日前前往成員馬瑋伶正在就讀的景美女中進行校園演唱，因為當天有許多同學及師長在台下觀看表演，平時古靈精怪的老么馬瑋伶喜歡逗大家，那天竟顯得特別少話，平時在團體裡跟她感情很好的彭名慧也察覺到馬瑋伶的緊張，於是找其他團員陪她聊天，希望可以緩解馬瑋伶的緊繃情緒。