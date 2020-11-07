女團耍廢之旅超曲折　一進民宿就遇考驗

「狩美派女團」PER6IX本周釋出這次單曲《很可以》的舞蹈教室版影片，一解粉絲們的眼饞，她們也用心經營Youtube頻道，於6日開始釋出由喜歡音樂自製，屬於PER6IX的首檔專屬團體綜藝節目《PER6IX頑美的旅程》。 我是廣告 請繼續往下閱讀 《PER6IX頑美的旅程》講述女孩們前往宜蘭，即將踏上一趟3天2夜的旅程，讓平時都關在練習室排練的女孩們大喊終於可以實現6人共同出遊的願望。然而，影片的一開始公司安排PER6IX搭乘豪華版保姆車，讓女孩們都天真以為，這是一趟可以拍遍網美照、吃盡美食、拋開培訓課程的耍廢之旅，殊不知一踏入民宿就收到工作人員遞上任務的信封，表示此趟旅程是公司替她們在演唱會前安排的移地訓練，行李都還沒放好就出現考驗。▲PER6IX以為3天2夜的耍廢之旅，沒想到行李還沒放好就遇到困難。（圖／喜歡音樂提供）此外，PER6IX日前前往成員馬瑋伶正在就讀的景美女中進行校園演唱，因為當天有許多同學及師長在台下觀看表演，平時古靈精怪的老么馬瑋伶喜歡逗大家，那天竟顯得特別少話，平時在團體裡跟她感情很好的彭名慧也察覺到馬瑋伶的緊張，於是找其他團員陪她聊天，希望可以緩解馬瑋伶的緊繃情緒。▲PER6IX到景美女中表演。（圖／喜歡音樂提供）