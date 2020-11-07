新北首座異地重組百年守讓堂 華麗轉身成五股藝文基地
新北首座異地重組百年守讓堂 華麗轉身成五股藝文基地
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-07 15:47:26
歷經2年5個月的興建，興建於日據大正6年(西元1917年)，被公告登錄為歷史建築，見證昔日當地繁華的五股吳家守讓堂7日舉行開幕典禮，新北市長侯友宜和當地議員，以及近50位吳家後代到場，共同見證這歷史光榮的一刻，這也是新北首座異地重組的文化資產。
別緻的壽樑、雕磚、剪黏、彩繪，搭配洗石子飾帶、日本時期流行的馬約利卡瓷磚，歷經重組與搬遷，重現守讓堂昔時風采﹔根據吳家的後代子孫表示，這是103年前，吳家第15代祖先吳愚過70大壽時，後代子孫特別興建的賀禮。重新開幕後，是第一個活化後變身成為市民生活與休憩的公共空間，希望透過與社區聯結、市民共享的理念，連結五股在地情感與認同。新北市文化局表示，五股守讓堂建於日治大正6年(1917年)，並於民國95年5月23日公告登錄為歷史建築，96年因五股交流道拓建而拆遷，107年斥資8千5百萬，進行重組工程並遷建至五股洲子洋重劃區，歷經重組與遷建將歷史建築活化再利用，成為五股在地居民終身學習的多元運用空間，例如播放影片的多功能教室「伴山學堂」，提供咖啡與茶香的閱覽室「三讓文房」，提供民眾親臨體驗的「藝遊工坊」，還有多元化的展覽空間，可以讓民眾免費參觀。
侯友宜特別到場主持守讓堂啟用，他表示，這棟興建於日據時期的三合院建築，是第一個將歷史建築打造成為連結市民藝文生活與在地學習的公共空間案例，希望透過空間活化與再利用，打造成為現代化的友善空間，讓文化資產不再只供研究或觀賞，更成為地方民眾學習、交流、生活與推展藝文活動的場所。