籃球／場地燈光突滅！無損夢想家攻勢18分大勝攻城獅
籃球／場地燈光突滅！無損夢想家攻勢18分大勝攻城獅
記者鍾東穎/台北報導
calendar_today2020-11-07 17:14:39
P. League+台北富邦勇士今(7)日在主場和平籃球館自辦熱身賽，首場由寶島夢想家出戰新竹攻城獅，儘管第四節前球場燈光突然出問題，但無法撲滅夢想家攻勢，靠著雙洋將合繳62分，終場以122:104擊敗全本土的攻城獅。
首節，夢想家洋將塔克(Anthony Tucker)飆出6顆三分球、單節攻下21分，強勢率隊一度取得22:2領先，而手感冷到結凍的攻城獅，僅靠高國豪在首節尾聲在中華隊學長田壘身上要到三罰，讓人驚豔，但竟三罰全落空，夢想家以38:19領先進入次節。次節，夢想家依舊打得強勢，洋將杰倫楊(Jerran Young)賞給攻城獅小將田浩追魂鍋，雙洋將表現出色，本土以陳振傑、楊盛硯的9分為最佳，而攻城獅則以靠潘冠翰、成力煥合繳18分苦追，上半場打完夢想家67:43領先。
役籃後，換杰倫楊上演得分秀，夢想家穩紮穩打保持領先，第四節開打前場地發生燈光問題，延後開打，重新熱身回來後，攻城獅打出一波小高潮可惜未能延續，終場夢想家以18分之差獲勝。
杰倫楊攻下全場最高38分14籃板，塔克挹注24分，本土陳振傑的14分為最佳。攻城獅兩位NBA級洋將還未亮相，成力煥拿到最高17分，31歲的潘冠翰發揮老將價值貢獻16分，高國豪12分7助攻。