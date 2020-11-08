影／送愛偏鄉！北斗警察志工中隊為弱勢家庭修屋補宅

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彰化縣大城鄉民陳有來為低收入的弱勢長輩，因為中風且又要照顧身心障礙的女兒及一名二歲大的孫女，無經濟收入更沒有能力修繕住家，一家人擠在8坪大的破老屋，一遇下起雨來，全家人更不知如何遮風避雨，陳姓民眾的女兒是彰化家扶中心列冊的扶助家庭，家扶中心特別將陳家這一個案轉介衡山基金會。
衡山基金會彰化一團志工團長楊志隆說，接獲家扶中心轉介這一個案後，他實地訪查發現案家逢雨必漏水、屋樑斷裂又面臨白蟻啃蝕的種種危機等，老舊的木床又破爛不堪，殘破的衛浴空間，冬天洗澡更是寒風刺骨，屋內的電線相當老舊居住安全相當危險，衡山行善團於是攜手北斗警分局警察志工中隊募集物資和建材，為他們一家人打造安全的避風港。
北斗警分局警察志工中隊長黃旗旺本身是搭建鐵皮屋專家，今（8）日親自帶了三位師傅到大城鄉頂著寒風細雨，爬上爬下的，為陳家改造生活環境，出錢又出力黃旗旺說，除了將屋頂翻新外，也買張新床要送給他們，還會找水電工重新進行電路線汰換，及油漆粉刷。
在屋前看志工們修屋，陳有來說：「如果沒有你們幫忙，我們一家人真不知道該怎麼辦！」陳有來臉上盡是喜悅；楊志隆表示，期望修繕後，讓重度心智障礙的陳女與案家一家人都能住得平安快樂。
北斗警分局長王國峯說，北斗警分局警察志工中隊及衡山行善團攜手合作幫弱勢者修繕的房屋已經不勝枚舉，雖然無法修到美輪美奐，卻是安全無虞，是弱勢者的及時雨。