影／2020國際海牛文化節　探索漁村文化芳苑之美

全國獨一無二的「芳苑潮間帶牛車採蚵文化」，2016年獲登錄為珍貴無形文化資產，為展現芳苑沿海地區漁村特色，彰化縣政府今(8)日在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「2020國際海牛文化節」，縣長王惠美期許透過活動，讓大家更進一步認識芳苑的特殊漁村文化，歡迎大家一起來體驗。

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▲目前只剩下8頭海牛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲目前只剩下8頭海牛。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

王惠美說，經過無形文化資產認定的海牛採蚵文化，目前只剩下8頭海牛，因為海牛的稀少性，希望透過活動讓更多人來體驗，進而帶動更多人來關心，讓海牛能繼續繁殖下去，繼續讓海牛採蚵文化綿延不絕，也能增加當地農民收入。

王惠美表示，海洋委員會與縣府共同辦理這次的海牛文化節，除了藉此保存海牛文化外，並將此特殊文化介紹給海內外的鄉親，也看到一批一批的遊客慢慢進入到芳苑，希望藉由觀光帶動更多的人潮，讓年輕人願意根留彰化。

▲健行活動除了海牛之外，也讓大家接觸潮間帶的活動，體會海洋文化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲健行活動除了海牛之外，也讓大家接觸潮間帶的活動，體會海洋文化。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

王惠美稱，這次的活動除了海牛之外，也讓大家接觸潮間帶的活動，體會海洋文化，也有繪畫比賽、健行活動等，現場也有農特產品展售，最主要是希望大家能多來瞭解芳苑，多來芳苑走走，您會發現，彰化實際上非常有料，縣府會努力將這些有料的東西繼續推廣給大家知道。

彰化區漁會總幹事陳諸讚表示，縣府推出一系列活動，帶給鄉親、地方繁榮，地方留存的海牛文化是全國獨一無二的，希望藉由活動的宣傳，讓全世界的人都能瞭解地方的特色。漁會很重視環保及保育工作，彰化有3處螻蛄蝦的保育區，縣府也已正式公告，他鼓勵保育工作大家一起來，環境由大家共同創造。

▲海牛的稀少性，希望透過活動讓更多人來體驗，讓海牛能繼續繁殖下去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲海牛的稀少性，希望透過活動讓更多人來體驗，讓海牛能繼續繁殖下去。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

農業處長邱奕志表示，在芳苑沿海地區的「芳苑潮間帶牛車採蚵」是自日治時期使用至今的漁法，由漁戶運用經特殊訓練的牛隻「海牛」，至潮間帶進行蚵田養殖及採收作業，並於2016年成為彰化第一個以產業登錄的無形文化資產。

▲彰化縣政府在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「2020國際海牛文化節」活動，萬牛犇騰樂活健走，探索芳苑漁村特有的景色

× ▲彰化縣政府在芳苑鄉普天宮前廣場辦理「2020國際海牛文化節」活動，萬牛犇騰樂活健走，探索芳苑漁村特有的景色

邱奕志說，因其保存了牡蠣養殖技巧及海牛訓練知識，及持續推廣牛車採蚵與潮間帶環境解說，於2020年轉為彰化縣第一個「傳統知識與實踐」類別的無形文化資產。