智利制憲公投過關　制憲基金會：中選會卻駁新憲公投提案

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對於智利今年10月25日舉行新憲公投，詢問包括：「請問你是/否同意制訂全新的智利憲法？」以及「請問你支持『全民直選制憲委員會』還是『混合式制憲委員會？」高達755萬餘智利公民投票，並以各約78％、79％壓倒性票數，同意制訂新憲法，並支持「全民直選制憲委員會」，去除威權印記。
宮國威指出，去年10月智利因為政府擬調漲地鐵票價等問題，引發人民不滿，逐漸演變成大暴動，雖然長地鐵票價是整個引爆點，但實際上是反應長期累積社會不公義、貧富差距擴大的情況，進而開始提出修改憲法訴求，盼改善基本社會福利制度。
林宜正認為，中選會駁回制憲提案公投，但智利卻完成了制憲意向的公投，不由得讓人感慨萬千。此外，也對於中選會駁回的理由讓人匪夷所思。他強調，台灣制憲基金會期待扮演的角色能凝聚對於台灣憲政改造共識的平台，讓台灣變得更好、國家更正常，「智利能，為什麼我們（台灣）不能？」
林宜正強調，這次提案沒有完成，將尋求不同途徑，提出行政訴訟，並要求大法官就該案釋憲。
羅承宗表示，回顧台灣人民制憲歷史，前總統馬英九時期雖然「行憲重於修憲」，但時任立法院長王金平當時有很多立委提出修憲提案，但總統蔡英文第一屆任期，卻非常糟糕，第9屆連一個修憲提案都沒有，連成立修憲委員會都沒有，「民進黨完全執政的第9屆國會，比國民黨執政的第8屆還糟」，修憲一次都沒開過，成立不了修憲委員會，這是民進黨首次單一國會過半，卻對這件事擺爛。
羅承宗認為，這屆國會終於成立修憲委員會，但沒有用，光是卡在修憲門檻4分之1有否決權，讓他很悲觀，預測是跟當年一樣，大家提出天女散花的修憲提案，但談到最後就綁標，就像第8屆18歲公民權被綁不在籍投票一樣。
張錕盛直言，「國民黨下的中選會否決（制憲公投）案，我可以接受；但民進黨下的中選會否決這案子，我無法接受」。他認為，如果當時制定所謂中華民國憲法時間點的政治力量已經不存在，那對台灣人民而言，憑什麼還要繼續遵守那個？是否應該制定屬於台灣人民的憲法？當很難用修改的方式解決時，會解決的方式應該是放棄它，重新蓋一個（憲法），就是制憲力、乃至於修憲權，甚至制憲權的概念不同區隔。
新聞來源為Newtalk 新頭殼