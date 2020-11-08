影／2020田中馬拉松賽　賽道結姻緣好浪漫

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今年特別的是，有一對新人在去年因為賽事認識，今年結婚，被獲邀來領跑，彰化縣長王惠美還在比賽開始前替他們證婚，讓今年的比賽增添浪漫氣息；首創賽事直播開場由東森氣象主播王淑麗，體育主播楊博智為今日的賽事來播報氣象，起跑溫度20.3°c，是一個非常適合跑步的氣溫；藝人劉畊宏、賈永婕及本次擔任彰化馬拉松嘉年華代言人的侯以理，現場可說「星」度爆表。
今年田中馬大家普遍也都跑出好成績，今年度全馬男總一由吳洧騰以02:40:11:47成績，一舉刷新田中馬拉松國內選手最佳成績，而全馬女總一則是由楊永馨以03:18:27:57奪下后冠。
王惠美說，田中馬拉松今年參加選手超過1萬6千多人來到田中地區，全馬組有2千多人、半馬組有6千多人、健跑組有7千多人參與，特別是全馬組最高年紀有76歲、最年輕的是16歲，可看出路跑已顯然是全民運動。
路跑路線跨越鄉鎮，這是一場非常有人情味的路跑，沿路會看到非常多的鄉親拿出自家的鍋碗瓢盆並展現才藝當啦啦隊為選手加油。
藝人賈永婕說，第一次參加田中馬，其實是要來吃美食的，可是跑太慢了，沒有吃到牛排，最想要吃芭樂，這次出發前眼眶有點含淚，因為很多外國友人羨慕她可以參加馬拉松，還說「為什麼台灣可以這樣，台灣真的很不可思議」，她也覺得這是台灣人團結的力量，所以才這麼安全，可以跟著這麼多人一起跑，真的很幸福。
來自台中的跑者高雅淇說，田中鄉親太熱情了，差點回不來，因為太多美食會一直想停下來，今年參加不少場馬拉松比賽，屬田中馬人數最多，覺得台灣防疫做得很讚，才會有這麼多人來參加這麼熱鬧的馬拉松，台灣人真的很幸福，明年還要再來。
田中馬拉松總幹事鄭宗政說，有「最有人情味賽道」美名的台灣米倉田中馬拉松今天開跑，陸戰精誠連、彰化縣後備指揮部、海軍陸戰隊雲嘉南路跑團也都組隊參加，不少昔日曾參加過的海陸退伍的跑者，今年也不缺席，現場有王品集團提供300公斤高級牛小排，大仁哥桶子雞提供90隻烤雞等美食讓跑者大快朵頤。