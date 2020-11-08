流落異鄉的古蹟要返鄉　北斗奠安宮成立遷建推動委員會

台灣第一座流落異鄉的古蹟要返鄉了，北斗奠安宮今（8）日為成立古廟返鄉委員會，立法委員謝衣鳳、陳素月以及彰化縣文化局副局長吳文昇、田中鎮長洪麗娜、北斗奠安宮主委陳在等皆出席成立大會，正式開啟奠安宮古廟的返鄉之路，未來將成為台灣第一座遷出原址又再遷返的古蹟。

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▲祥獅獻瑞啟動北斗奠安宮成立古廟返鄉委員會活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲祥獅獻瑞啟動北斗奠安宮成立古廟返鄉委員會活動序幕。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

北斗奠安宮舊廟體曾於民國72年列為國家指定的三級古蹟，然而年久失修與配合前殿興建，民國77年奠安宮解除古蹟認定，並將舊廟拆遷至花壇鄉內的台灣民俗村重新組建，未料台灣民俗村倒閉，根本沒人去拜拜，媽祖向信徒託夢「想回家」。

▲北斗奠安宮古廟建廟創見清朝年間，舊廟體建築超過400年。（謝瑞隆提供 圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲北斗奠安宮古廟建廟創見清朝年間，舊廟體建築超過400年。（謝瑞隆提供 圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

明道大學媽祖文化學院主任謝瑞隆表示奠安宮舊廟從東螺遷街北斗初期，百廢待舉、經濟拮据，因此重建的媽祖廟只有一殿，建材以土埆、木料、古磚為主，外觀簡樸，少繁複雕飾，古樸的廟貌為原汁原味的清朝古廟，

▲立法委員謝衣鳳、陳素月以及彰化縣文化局副局長吳文昇等人開啟奠安宮古廟的返鄉之路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲立法委員謝衣鳳、陳素月以及彰化縣文化局副局長吳文昇等人開啟奠安宮古廟的返鄉之路。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

謝瑞隆說，北斗奠安宮古廟建廟創見清朝年間，舊廟體建築超過400年，而古蹟也岌岌可危，為此奠安宮決議成立「歷史建築原北斗奠安宮返鄉遷建推動委員會」，預計3年內將古廟解體，重遷回北斗。

1999年921地震重創台灣民俗村，園區逐漸沒落，不少有價值文物都被拆光，洪姓財產所有人多次夢見「媽祖想回家」，轉告奠安宮後，去年11月迎回聖三媽，今年初民俗村無預警拆除招牌門樓，引起震撼，奠安宮召集地方各界聯名保存古蹟，經討論將重建於北斗宮前街停車場，今日正式成立遷建推動委員會。

▲客家獅表演，詮釋北斗奠安宮與客家文化緊密關係。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

× ▲客家獅表演，詮釋北斗奠安宮與客家文化緊密關係。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.08）

縣長王惠美指出，雖然奠安宮曾解除古蹟認定，並將古廟拆遷至台灣民俗村內，但是彰化縣政府考量奠安宮古廟的保存與後續返鄉的可能性，2013年7月就再公告「原北斗奠安宮」登錄為歷史建築，展示保存古蹟決心。

北斗奠安宮主委陳在說，7年前台灣民俗村已同意無償歸還，今年4月彰化縣文化資產審議委員會也通過奠安宮古廟遷回北斗，地方士紳進一步成立委員會，將把舊廟一磚一瓦拆回來重建。