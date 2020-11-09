國安局訓練中心爆性騷擾？邱國正：我們不會吃案
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-09 10:01:37｜update2020-11-09 10:01:52
國安局肩負國安資訊情蒐、貼身保護正副總統維安等重要任務，應該屬於菁英單位，但是PTT卻爆出國安局高層性騷擾女性新進學員情事。對此，國安局長邱國正今（9）日表示，一律秉公處理、不會吃案。
立院外交及國防委員會今日審查國安局預算，並邀請國安局長進行報告。會前媒體詢問美國大選後局勢，傳出總統府在拜登宣佈當選後有開國安會議進行沙盤推演。邱國正表示，我昨天沒參加會議，但上回已經概略有個方向，不管哪個黨當選，大概整體來講還是走向「遏中友台」，這大家都可以看出輪廓，我們也朝這方面努力，把台美之間關係做好。對兩岸問題的話，還是注意到我們自己，自助再天助，不能依賴其他國家。媒體問美中會進入一段冷靜期嗎？邱國正指出，一個政府要做輪替，有些政策會延續，但可能有些也會調整，尤其是不同政黨，這是必然的，不律判會如何走向，但政府交接中一定會調整，步調快或慢不是我們能夠來掌控的。
媒體問國安局訓練中心爆發性騷擾一事，會如何處置？邱國正回答表示，我個人在這方面很注意，有耳聞會立案調查，現在整個調查當中，不樂見有這種違法犯紀發生，一定是秉公處理，並成立專案，逐步來澄清。
媒體詢問是網路上有人貼文才成立專案，還是之前就有？邱國正強調，有耳聞就已經注意到了，成立專案代表我們不會吃案，一切將來秉公處理，該要怎麼做相關的，好幾個處相關的一定不會吃案。