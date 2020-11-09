名家論壇》韋安／「馬習會」5週年　其政治遺產沒人買賬

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馬政府時期，在歷來最和緩的兩岸關係之下，簽訂多項有利於臺灣的兩岸協議，如ECFA，連民進黨政府都要求對岸不要終止（不好可以取消）。在08金融風暴之後，臺灣靠著兩岸和平紅利，經濟成長由2009年負1.57%，迅速跳升到2010年10.63%。
指責馬英九一味「親中」，採單邊主義有失公允。馬在與中國大陸積極交流的同時，也同樣重視臺美關係。2012年9月到2014年3月，派最受信任的愛將和幕僚金溥聰，充當駐美代表。「馬習會」舉辦前5天，馬政府就告知美方這場會面。在複製的美中臺三邊關係中，馬英九與陸美採等距離交往，以戰略模糊的對外關係，謀求中華民國的最大利益。
歷史和國際上最懂戰略模糊的政治人物，是德國首相俾斯麥。自1864年至1871年，普魯士經過三次軍事行動，發動普丹、普奧、普法戰爭，完成德意志的統一。有鐵血宰相之稱的俾斯麥執政晚期，奉行戰略模糊，讓德國遊走在複雜的歐洲大國關係之中。
為防範法國想報普法戰爭之仇，取回阿爾薩斯-洛林，避免俄羅斯與法國聯手，發動戰爭東西夾擊德國，於是撮合俄羅斯沙皇亞歷山大二世，德國皇帝威廉一世，以及奧匈帝國皇帝弗蘭茨·約瑟夫一世，於1873年簽署以孤立法國為目標的三皇同盟。
而在死敵法國，與當時最強大的世界霸主大英帝國，有厲害衝突時，德國又時常站在法國一邊。在與英法俄等距且戰略模糊的外部關係中，德國持續發展成為新興的歐洲強國。
但在俾斯麥之後，出於德國人普遍對俄國的恐懼和仇視，三皇同盟沒有再延續。同時，德國的政界和輿論界一直隱隱約約出現一種聲音，就是德國和英國必有一戰，因為都要爭奪全球利益陽光下的地盤。德英之間的關係也徹底敵我化，最終就爆發一次世界大戰，德國在東西受敵之下，贏來戰敗的結局。
臺灣的國際地位和實力，當然不能和20世紀初的德國相比。不過卻同樣在2016年，政黨輪替之後，對外部關係採用和當初德國一樣，追求戰略清晰。
由於，北京在綠政府不願承認僵硬的「九二共識」前提下，不與綠政府進行官方交往，和不斷的外交及多方面的打壓、圍堵，民進黨乾脆把兩岸關係朝敵我（敵國）的方向塑造。而且對美國發起圍堵中國的印太戰略，表達支持和參與的高度意願。
最高明的國際關係戰略思維，應該是：確保所有國家（美中）和自己（臺灣）之間的矛盾，要大於他們之間的矛盾。現在，兩岸之間的矛盾，變得遠大於美中之間的矛盾，這也是兩岸當前危機和軍事緊張關係的根本原因。
不僅民進黨對馬英九的戰略模糊嗤之以鼻，國民黨內部也對馬的「政治遺產」，無法接續。朱立倫在6月18日啟用的新官網「朱立倫倡議」（Chu’s Initiatives），撰文呼籲國民黨應該追隨蔣經國的「親美反共」路線。藍營立院黨團書記長林為洲更表示，對岸若不承認中華民國，那大家就變敵國。
當「親美反中（共）」成為朝野的共識，美中臺三方關係，由戰略模糊變成戰略清晰時，兩岸關係也從含混模糊，變成敵我化。「兩岸終將一戰」，兩岸關係朝向非和平方式解決，終將成為臺灣「自我實現」的命題。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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