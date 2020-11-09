台中捷運即將通車　蔡其昌呼籲莫忘環狀線

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台中捷運即將通車　蔡其昌呼籲莫忘環狀線

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-09 19:32:23

台中捷運即將通車　蔡其昌呼籲莫忘環狀線
▲立法院副院長蔡其昌邀集交通部等相關單位考察台中捷運綠色營運前改善計畫及延伸段計畫辦理情形 (圖／柳榮俊攝2020.11.9)
立法院副院長蔡其昌今(9)日邀集交通部考察台中捷運綠色營運前改善計畫及延伸段計畫辦理情形，交通部長林佳龍、立法委員何欣純、江啟臣、楊瓊瓔、陳柏惟及台中副市長黃國榮等人皆出席，除共同推動台中捷運順利通車，蔡其昌更呼籲，市府與交通部莫忘鐵路環狀線規劃，儘速推動，別讓原縣區邊緣化。
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蔡其昌表示，台中的大眾運輸系統必須要同步運作，在林佳龍市長時代，充分的討論研究，一次性的將大台中運輸網絡進行整體規劃，並獲得中央的核定。現在林市長成為了林部長，相信他一定會持續支持原有規劃，希望盧秀燕市長應該好好利用這個機會，來延續過去歷任市長的大眾運輸網絡規劃。
蔡其昌說，除了綠線，打造台中環線鐵路，才能讓讓台鐵捷運化有效串連起台中市大眾運輸網絡，蘇貞昌院長也表示將全力支持台中海線鐵路雙軌化，我想我們現在有最好的條件來執行這個計畫。大台中環線鐵路規劃，雙軌部分中央願意全力來支持，但場站的設立必須達到捷運化，也就是必須將場站與捷運相互串聯，希望台中市政府來趕快將這個計畫持續推動，如此才能將城市縫合，解除台中市民心中對原縣區邊緣化的擔憂。

林佳龍部長說，台中捷運綠線即將通車，延伸線分別到台中大坑及彰化市，交通部也在10月審查通過，感謝蔡其昌副院長及各位委員的全力促成，台中捷運綠線除串連台中跟彰化，更在烏日三鐵共構串聯高鐵及台鐵，大台中軌道運輸正式進入三鐵共構時代。

大家十分關心捷運藍線規劃，我們也請台中市政府加速綜合規劃，一但完成規劃交通部將會加速審查。至於如何將捷運與台鐵串聯，交通部已經核定通過大慶車站到烏日車站間的鐵路高架化71億元。另外海線的部分，鐵路雙軌化中央會來負責，但涉及高架化與場站開發事宜，地方政府必須盡快來解決。
陳柏惟委員表示，捷運綠線各站仍有停車位不足或未規劃的問題，降低市民搭乘意願，期盼市府能儘速盤點並提出相關改善方案，台中為全台人口第二多的城市，提高運量除了改善搭乘的便利性，最根本的問題在於大眾運輸路網尚未建置完成，除了綠線與延伸段之外，也希望市府能加速藍線的綜合規劃、海線雙軌化，身為在地民代將全力在中央爭取並推動大眾運輸的路網建置。
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