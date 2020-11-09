台中捷運即將通車　蔡其昌呼籲莫忘環狀線

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蔡其昌說，除了綠線，打造台中環線鐵路，才能讓讓台鐵捷運化有效串連起台中市大眾運輸網絡，蘇貞昌院長也表示將全力支持台中海線鐵路雙軌化，我想我們現在有最好的條件來執行這個計畫。大台中環線鐵路規劃，雙軌部分中央願意全力來支持，但場站的設立必須達到捷運化，也就是必須將場站與捷運相互串聯，希望台中市政府來趕快將這個計畫持續推動，如此才能將城市縫合，解除台中市民心中對原縣區邊緣化的擔憂。
林佳龍部長說，台中捷運綠線即將通車，延伸線分別到台中大坑及彰化市，交通部也在10月審查通過，感謝蔡其昌副院長及各位委員的全力促成，台中捷運綠線除串連台中跟彰化，更在烏日三鐵共構串聯高鐵及台鐵，大台中軌道運輸正式進入三鐵共構時代。
大家十分關心捷運藍線規劃，我們也請台中市政府加速綜合規劃，一但完成規劃交通部將會加速審查。至於如何將捷運與台鐵串聯，交通部已經核定通過大慶車站到烏日車站間的鐵路高架化71億元。另外海線的部分，鐵路雙軌化中央會來負責，但涉及高架化與場站開發事宜，地方政府必須盡快來解決。
陳柏惟委員表示，捷運綠線各站仍有停車位不足或未規劃的問題，降低市民搭乘意願，期盼市府能儘速盤點並提出相關改善方案，台中為全台人口第二多的城市，提高運量除了改善搭乘的便利性，最根本的問題在於大眾運輸路網尚未建置完成，除了綠線與延伸段之外，也希望市府能加速藍線的綜合規劃、海線雙軌化，身為在地民代將全力在中央爭取並推動大眾運輸的路網建置。