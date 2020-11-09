因應地方期待　后里中科旱溝滯洪池明年完工

地方期待！台中市政府在后里區打造面積約1.06公頃的「中科旱溝滯洪池」，今(9)日開工，預計明年完工，可改善旱溝排水下后里積淹情形；市長盧秀燕表示，市府與中央合力挹注經費6,340萬元，興建兼具防洪排水、景觀設計、生態保護的水域空間，將有助提高城市防災能量。

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盧秀燕表示，過去她競選市長時，后里許多里長及里民均反應希望改善當地淹水問題，她上任後，市府積極向中央爭取預算打造中科旱溝滯洪池，盼解決地方淹水情形；今天能順利開工，要感謝中央撥付經費，以及立委、市議員給予協助、中科無償提供土地。

水利局長范世億表示，此案為市府向中央提報前瞻計畫補助「旱溝排水水環境改善計畫」，由水利署補助4,945萬元、市府配合款1,395萬元，核定總經費6,340萬元，規劃於都市計畫綠10-2用地，新設溪畔景觀池，預估可容納逕流量1.46萬立方公尺，分擔旱溝排水洪峰流量，降低淹水情況發生，除提高韌性城市防洪能量，也兼顧自然生態，維持現地生態功能與地景自然性，提供原生植物優良生長環境與周邊民眾親近自然的場所。