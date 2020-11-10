WHA上演2對2辯論台灣參與案　惜未能列入議程

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中午休息時間結束回到大會，此時第2波且公開的「2對2辯論」登場，由馬紹爾及宏都拉斯2友邦為台發言，再次要求將台灣14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加世衛大會」列入大會議程。
馬紹爾代表表示，過去台灣曾以觀察員身分參與世衛，且做過實際貢獻， 但因政治因素無法參加世衛。世衛負責的是全球健康，因此不應遺漏任何一個人，台灣必須完全加入世衛大會。
宏都拉斯代表說，世衛不邀請台灣是將政治凌駕健康之上，台灣迄今仍在努力應對疫情，世衛應與台灣合作，世衛必須邀請台灣。
中國及巴基斯坦則發言反對將台灣參與提案列入議程。中國並強調台灣必須在一個中國原則下參與國際組織。
隨後大會主席裁示接受總務委員會建議，不把邀請台灣參與世衛提案列入大會議程。
WHA是世界衛生組織（WHO）最高權力機構，每年開會一次，以決定WHO政策方向。2009年起至2016年，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA；但因中國打壓，台灣2017年起連4年未能獲邀參與。
但今年WHA因疫情影響分2次舉行，5月首度採精簡視訊形式，另在11月9日至14日復會，但因當前疫情仍未止，今天開始的復會也以視訊方式進行。（編輯：周永捷）1091109