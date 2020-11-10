美力挺台灣參與WHA　指某些人把公衛議題政治化

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美力挺台灣參與WHA　指某些人把公衛議題政治化

中央社

calendar_today2020-11-10 05:46:08

▲世界衛生大會（ WHA ）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲世界衛生大會（ WHA ）。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者戴雅真、唐佩君倫敦/布魯塞爾9日專電）世界衛生大會（WHA）今天復會，在中國政治打壓下台灣參與未列入議程，但美國駐日內瓦聯合國總部大使布倫博格發聲，指世衛大會讓某些人把公衛議題政治化，世衛秘書長應該邀請台灣與會。
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世衛大會上午以視訊方式復會，台灣參與議題是今天開議最受矚目焦點，包括在閉門的總務委員會議中及隨後的公開「2對2辯論」上，先後數國友邦為台灣發言，但遭中國以政治凌駕健康擋下，最終台灣參與提案未列入大會議程。
美國駐日內瓦聯合國總部大使布倫博格（Andrew Bremberg）發布挺台影片，強調美國長久以來支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）及世界衛生大會。

布倫博格說，台灣身為一個民主典範、慷慨幫助者及正面力量，在全球面對疫情的嚴重挑戰下是一個重要夥伴。美國認為台灣的參與不僅有助於世界，同時也有助於世衛組織。

他指出，台灣的防疫模式保護台灣2300萬人民的健康與安全，台灣慷慨對外提供科學與技術人員幫助，並對全世界捐助上百萬口罩及醫療設備，拯救無數性命。台灣模式提供珍貴經驗，國際社會可以從中獲益。台灣2300萬人民卻被排除在世衛組織之外，國際社群無法從台灣提供的專業當中獲益。

此外，他更進一步直言，為了阻止台灣參與，世界衛生大會讓某些人把公衛議題政治化。而解決方式很簡單，就是世衛秘書長譚德塞應該邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會。這曾在2009到2016年發生，現在和當時沒有什麼不同，除了台灣的民選領導人改變，但這並非阻擋台灣參與的合理藉口。

布倫博格說，在全世界受疫情所苦的當下，美國呼籲世衛組織實現「全民均健」的優先承諾，邀請台灣以觀察員身份參與世界衛生大會，參與世衛組織工作，並要求世衛組織讓台灣的公衛專家與防疫專家，無限制參與包括技術會議及相關機構。
他強調這是世衛組織內越來越多成員國的共同訴求，國際社群希望世衛聽取所有聲音，不遺漏任何人。（編輯：張佑之）1091109
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