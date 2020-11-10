大埤酸菜節下周六登場　千份酸菜美食免費供應

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大埤酸菜節下周六登場　千份酸菜美食免費供應

記者簡勇鵬、洪佳伶/雲林報導

calendar_today2020-11-10 18:50:00

大埤酸菜節下周六登場　千份酸菜美食免費供應
▲2020雲林大埤酸菜節本（11）月21日在酸菜文化館登場，並推出每桌1千元酸菜料理供民眾訂桌。（圖／記者簡勇鵬攝）
2020雲林大埤酸菜節將在21日在酸菜文化館登場，現場除有免費一千份酸菜美食供民眾品嘗，為推廣在地好滋味酸菜美食，同時規劃每桌1千元物超所值的酸菜創意料理，共50桌自即日起供民眾訂桌至16日截止。
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一年一度的雲林大埤酸菜節活動，10日由副縣長謝淑亞、大埤鄉長林森寶、鄉農會總幹事吳錦涼、鄉代會主席陳秋慶、副主席王明輝及多位民代、村長等與會，並在大埤鄉立幼兒園小朋友們精采表演下揭開序幕。
副縣長謝淑亞表示，說到酸菜就想到大埤，酸菜更是餐桌上酸甜好滋味食材，吃多不會有負擔，更是麵食不可或缺的食材，相當提味；主要是當地農民用心栽種、醃漬、分裝，供應到全省各地，讓消費者吃得安心。

謝淑亞說，酸菜「小時候」就是雪裡紅，長大用粗鹽醃漬變酸菜，而到過年就是家戶最喜歡的長年菜，象徵長長久久好兆頭；今年鄉公所結合農會等單位，推出酸菜創意料理佳餚供民眾訂桌，歡迎全國民眾攜家帶眷一起來大埤參加活動，DIY體驗雪裡紅製作，同時品嘗傳承百年酸菜甘甜好滋味。

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▲ 2020雲林大埤酸菜節本（11）月21日在酸菜文化館登場，並推出每桌1千元酸菜料理供民眾訂桌。（圖／記者簡勇鵬攝）
林森寳指出，全台八成以上的酸菜都來自大埤鄉，大埤鄉酸菜是全國品質最優、產量最大的產地，因而有酸菜王國美譽，只要說到大埤酸菜大家都會豎起大姆指說讚，酸菜節21日於酸菜文化館舉行，活動有酸菜創意料理訂桌、免費一千份酸菜美食品嚐，免費酸菜DIY體驗、精彩表演、在地農特產品展售及打卡送好禮等系列活動，竭誠邀請全國民眾到大埤共襄盛舉。

林森寶表示，酸菜創意料理訂桌，每桌1千元，可享用八道菜超值酸菜料理，包括芥菜雞、台式酸菜刈包、麻油炒刈菜、酸菜炒肚絲、酸菜鴨肉湯、炒米粉、清蒸酸菜魚等，提供50桌供民眾訂完為止，即日起開放網路及至公所現場預約繳費報名，預約報名至11月16日截止。
▲2020雲林大埤酸菜節本（11）月21日在酸菜文化館登場，並推出每桌1千元酸菜料理供民眾訂桌。（圖／記者簡勇鵬攝，2020.11.10）
▲2020雲林大埤酸菜節本（11）月21日在酸菜文化館登場，並推出每桌1千元酸菜料理供民眾訂桌。（圖／記者簡勇鵬攝）
 
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