大埤酸菜節下周六登場　千份酸菜美食免費供應

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副縣長謝淑亞表示，說到酸菜就想到大埤，酸菜更是餐桌上酸甜好滋味食材，吃多不會有負擔，更是麵食不可或缺的食材，相當提味；主要是當地農民用心栽種、醃漬、分裝，供應到全省各地，讓消費者吃得安心。
謝淑亞說，酸菜「小時候」就是雪裡紅，長大用粗鹽醃漬變酸菜，而到過年就是家戶最喜歡的長年菜，象徵長長久久好兆頭；今年鄉公所結合農會等單位，推出酸菜創意料理佳餚供民眾訂桌，歡迎全國民眾攜家帶眷一起來大埤參加活動，DIY體驗雪裡紅製作，同時品嘗傳承百年酸菜甘甜好滋味。
林森寳指出，全台八成以上的酸菜都來自大埤鄉，大埤鄉酸菜是全國品質最優、產量最大的產地，因而有酸菜王國美譽，只要說到大埤酸菜大家都會豎起大姆指說讚，酸菜節21日於酸菜文化館舉行，活動有酸菜創意料理訂桌、免費一千份酸菜美食品嚐，免費酸菜DIY體驗、精彩表演、在地農特產品展售及打卡送好禮等系列活動，竭誠邀請全國民眾到大埤共襄盛舉。
林森寶表示，酸菜創意料理訂桌，每桌1千元，可享用八道菜超值酸菜料理，包括芥菜雞、台式酸菜刈包、麻油炒刈菜、酸菜炒肚絲、酸菜鴨肉湯、炒米粉、清蒸酸菜魚等，提供50桌供民眾訂完為止，即日起開放網路及至公所現場預約繳費報名，預約報名至11月16日截止。