錢哪來？12月再推旅遊補助 林佳龍：不是每項都要花大錢
錢哪來？12月再推旅遊補助 林佳龍：不是每項都要花大錢
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-11 09:43:28｜update2020-11-11 09:43:31
安心旅遊補至 10 月底截止，讓不少觀光業者面臨「斷炊」的問題，為此交通部研擬推出平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、類出國 2.0 等措施，希望可以延續國旅熱潮，部長林佳龍今（ 11 ）日表示，將整合觀光局及各部會資源，提出有吸引力的遊程，才能將預算都用在刀口上。
交通部研擬推出紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0、以及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施。其中，平日團遊獎助將於 12 月推出，但因觀光基金水位見底、紓困 3.0 結餘有限，設下「以平日為主、 2 天 1 夜以上、每家旅行社限額」等補助 3 條件，另外也會仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出春節疏運孝親專案。至於經費從哪來？林佳龍回應，立法院已通過紓困 3.0 預算，再加上交通部、觀光局盤整的經費等，林佳龍強調，有些措施不需要用太多預算，像是類出國 2.0 ，跟跳島郵輪一樣是很創新的商品，如果可以從桃園到花蓮或台東過夜，這樣的異地消費帶動各產業的乘數成效是相當棒的。
林佳龍說，另外會結合各部會的項目與預算，像是環保署的綠色旅遊加入遊程，台北市政府也在規畫新的類安心旅遊方案，能夠整合各界資源，同時也期待業者能夠提出各種創新、優惠的方案，來吸引更多的遊客。至於春節疏運孝親專案要如何抑制業者哄抬價格，林佳龍表示，會將高鐵的離峰時期空位充分利用，另外也與飯店業者溝通，提供優惠方案，藉此組合較有吸引力的遊程，「柴火有限，要把錢用在刀口上。」