【NOW辯風向】直播／多啦A夢是損友嗎? 留言抽萬元獎金

《NOWnews》直播節目《NOW辯風向》由相聲演員宋少卿、新生代網路美少女阿樂，要在每周三晚間9點，準時刷新你三觀，本周恰逢雙11，特別企劃萬元獎金爭奪賽！決戰辯題「

哆啦Ａ夢是大雄的益友還損友

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▲抽獎規則詳細說明。

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本集來挑戰的隊伍為支持正方的網紅對隊為「最近紅什麼」團員小李、網路辯論節目主持人達爾、表妹，要來與《NOW辯風向》的反方學生隊，一起探討兒時的集體回憶，究竟是童話美麗還是現實殘酷獲勝呢？看直播的您擁有最終決定權，您的一票或許不能投給美國總統，但絕對可以決定誰是最終贏家！

節目中的核心價值是多元且開放的。我們尊重並且希望傾聽社會上的各種聲音，舉凡兩性相處、民生消費、政策議題都可以成為節目中討論的議題。透過兩造雙方正反兩面的觀點，可以打開你的視角，增加更多的可能性。

《NOW辯風向》每周三晚間9點，在NOWnews今日新聞臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容。