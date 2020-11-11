【NOW辯風向】直播／多啦A夢是損友嗎? 留言抽萬元獎金
【NOW辯風向】直播／多啦A夢是損友嗎? 留言抽萬元獎金
記者陳錦欣/綜合報導
calendar_today2020-11-11 20:30:00
《NOWnews》直播節目《NOW辯風向》由相聲演員宋少卿、新生代網路美少女阿樂，要在每周三晚間9點，準時刷新你三觀，本周恰逢雙11，特別企劃萬元獎金爭奪賽！決戰辯題「哆啦Ａ夢是大雄的益友還損友」？觀看節目的你也能一起抽現金！只要《NOWnews 今日新聞》臉書ㄓ直播文下方「按讚」+「分享」+「留言：我想問ＸＸ」或是NOW辯風向YT 「訂閱」、「開啟小鈴鐺」＋「我想問ＸＸ」，就有機會抽到5000元現金獎，事不宜遲、馬上行動。
本集來挑戰的隊伍為支持正方的網紅對隊為「最近紅什麼」團員小李、網路辯論節目主持人達爾、表妹，要來與《NOW辯風向》的反方學生隊，一起探討兒時的集體回憶，究竟是童話美麗還是現實殘酷獲勝呢？看直播的您擁有最終決定權，您的一票或許不能投給美國總統，但絕對可以決定誰是最終贏家！
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