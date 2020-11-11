名家論壇》柯志遠／《孤味》對台灣女性溫柔的致敬與疼惜

我是廣告 請繼續往下閱讀
《孤味》有一個涵蓋面繁複的主題，有一份蕩氣迴腸發酵的氛圍，以本片入圍金馬獎「最佳新導演」的許承傑在創作意圖上展現的能量與手法，更同樣有著令人懾服的魅力亮點。男舞者練舞後謝盈萱一個托起下巴的動作、陳淑芳壽宴當天大費週章置辦食材，人家附贈禮物，她挑了女兒愛吃的龍蝦…，一閃而過的細微末節，卻足以讓角色的內在個性呼之欲出；類似細節，處理得極簡而精準，信手捻來卻總能帶了不同程度的補強、放大乃至震撼。例如二女兒徐若瑄對舅舅的指摘頗有微詞，說：「他們林家那套，跟我們沒有關係啦」，媽媽陳淑芳接了一句：「我也姓林，怎麼會沒關係？」，再如餐桌上為了一瓶辣椒醬過沒過期，母女、姐妹的對話火藥味點到為止卻餘勁洶湧，這些在情節佔比上都只是稍縱即逝的篇幅，傳遞的訊息之具體、精準，卻著實教人眼前一亮。戲的後半段，走戲結構設計之高妙也出人意表，一場喪禮，譬若一個戲台，不同的人物（甚至包括一隻蟑螂）接續登場、離去，抽絲剝繭般勾捋出人物關係的前塵過往，也層層拾掇出恩、債跌宕的前因後果，看似行雲流水，其實逐段各有深意，尤其值得一提。
《孤味》對於形式背後的語境蘊含，也是很顯功力的一環。故事裡出現了兩張離婚協議書，一張陳淑芳藏在盒子裡壓到泛黃了也不肯簽，一張謝盈萱寄給陳家逵巴不得他趕快簽…，同樣薄薄一張紙，對於甲方乙方、簽或者不簽，是卑微的自我防衛？還是悲壯的魚死網破？揮筆簽了，釋放的其實卻是誰的自由？抽象但多元的深層訊息，在在發人深省。做為貫穿首尾的「懸念」，陳淑芳想方設法要見「蔡小姐」一面的真正用義何在？形式上表層的「對質」已經沒有意義（當事人都不在了），始終跨不過的心理那道坎究竟是什麼？思之令人低迴不已，戲裡什麼都沒說，卻彷彿也什麼都說了。還有那盒「明星牌軟糖」，看似平淡無奇，但往深裡想，那是一個病入膏肓的老父親在生命的最後時光，從台北南下住進他再也沒出來過的醫院，卻不忘在出發前給小女兒帶了一包她最愛的糖（那是怎樣的一份用心呀！），這些，都在觀眾被引導著真正走心以後，方纔能夠感同身受。
女主角陳淑芳的演技堪稱「一人墊高一齣戲」，看時腦中浮現「史詩般的演技」這幾個字，台灣傳統社會觀照幾世代的女性肖像濃縮在她的一顰一笑、舉手投足，這，正是鏡像歷史的偉大演技。「阿眉」張鈞甯上香到她為她懷有身孕的肚子繫上紅絲線的那整場戲、她一語不發摺著紙蓮花到追了出去，淡淡地叫那一聲「蔡小姐」的那整場戲、前一秒虎虎生風數落女兒，下一秒聽到大女兒復發後，顫顫巍巍滿眶淚的那一整段戲…，無一不是爐火純青的「影后場」，感人肺腑，歎為觀止。
《孤味》裡不論戲份多寡，演員個個出類拔萃。特別推崇丁寧跟徐若瑄，丁寧的演法曖曖內含光，跟《幸福城市》、《誰是被害者》的外放演技判若兩人，卻無處不是讓人挪不開眼的細節。登場的第一場戲，臉都還被口罩遮住，給龍劭華拍痰的沉和穩、給他戴面罩時小心溫柔到像怕碰痛了他（居然是同一雙手！），已經細膩到值得喝采；壓抑、內斂的幾個過場戲，毫不妨礙對於人物內在性格的建構，宮廟裡跟陳淑芳偶遇的那場完整的戲，角色瞬間立體的同時，也讓之前以「助唸師姐們」、「粉味姐妹仔伴」暗場呼應的人設背景一氣呵成順理成章。徐若瑄不知是否因為身兼監製的關係，挑了個戲份頗為限縮的二姐來演，即便如此，卻也完全沒有影響這個人物的吸睛度和存在感，她掌握了每個情緒起伏的節點，發揮得恰到好處，教人過目難忘，「阿舅，您貴姓？」那麼平淡平靜的一句話（但她的肢體是激動的），幅射出穿透力、感染力那麼強大的氣場，真正稱得上精彩絕倫。另外，孫可芳肩負一個陪同觀眾入戲的「鏡頭」載體，卻以情感豐沛的聲音表情（口條進步神速），厚實了角色的份量，表現也是可圈可點。
整部《孤味》角色間的化學效應完美至極，見所未見，共同建構了一個不同立場、位置台灣女性微妙、獨特的理解與扶持，電影結尾的轉折直擊人心，何嘗不能看成一種只有真正走過那種煎熬才終於能夠體會的，相濡以沫。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至
opinion@nownews.com