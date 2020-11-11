「字太醜」傳幼兒園老師怒拍女童雙眼　議員斥於心何忍

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「字太醜」傳幼兒園老師怒拍女童雙眼　議員斥於心何忍

記者柳榮俊/台中報導

calendar_today2020-11-11 17:24:17

「字太醜」幼兒園老師怒拍女童雙眼　議員斥於心何忍
▲議員謝志忠協同受害家長召開記者會指，某幼兒園小孩在午休時間被罰寫因「字太醜」，竟被老師用手直接拍打小孩雙眼四次。(圖／柳榮俊攝2020.11.11)
台中市議員謝志忠接獲家長陳情，台中某幼兒園，小孩在午休時間被罰寫因「字太醜」，竟被老師用手直接拍打小孩雙眼四次，老師三個月來反反覆覆不願承認，甚至還洗腦教小孩說謊，家長痛心怒告傷害，謝志忠說，「天下父母心，將心比心」，此舉究竟於心何忍?
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謝志忠協同受害家長今(11)日召開記者會表示，今年8月接獲家長陳情，一位6歲女兒就讀幼兒園大班的家長，下課後被阿嬤發現眼周發黑疑似瘀青，一開始孩子還不敢講，細問下才知竟是被老師打，原因為午休講話被罰寫時，老師認為字太醜，情緒失控甩手怒拍眼睛4次，還威脅小孩說，「吵到我們班睡覺的話你就死定了」家長當天至醫院驗傷，驗出眼周鈍傷。
受害家長表示，大兒子原本也在該校就讀，由於信任該幼兒園，也將女兒送進來就讀，站在父母的角度，只希望園方清楚告知了解受傷的真相，結果受傷當天園方沒有主動說明，還叫小孩子扭曲事實不要講，當天拜訪園方，老師竟然不願承認；甚至說「小孩子自己撞到桌角」，孩子當場躲到媽媽背後表示，「老師說謊」令家長驚訝難過，回家之後，爸爸跟女兒將事情的經過錄音下來。

謝志忠表示，事發後第六天，他接受父母陳情，據當時的了解，教育局、社會局竟都還不知此事，其實父母當時只是希望了解受傷的真相，甚至表示老師只要說明清楚，有無打人、有的話就道歉，此事就會了結，並無打算求償。

謝志忠說，在10月14日的協調會，現場有園方董事長、園長、老師、父母，在協會秘書及議員的見證下，播放了爸爸與女兒的陳述事情過程錄音檔後，老師終於承認，「一時情緒失控打了孩子」，並且道歉；如今老師又不承認有打人，真的是反覆無常，一錯再錯，令人遺憾。

他呼籲，小孩年僅6歲，醫學證明這是孩子眼睛發展關鍵期，如此的下手是於心何忍？這樣的老師又如何能教育孩子？「天下父母心，將心比心」，給家長與孩子，安全有愛的環境成長，真的這麼難嗎？希望社會局、教育局加強關注，落實幼兒受教的安全網。

對此，台中市教育局表示，8月間接獲家長陳情，即派員訪查，同班學童及其他老師都說沒看到打人，雙方說法不一，調查後查無具體事證，已要求園方在教室內裝設監視器，9月底已完成裝設，會加強巡視，家長如有新事證可提出，就會重啟調查。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線，透過專業社工員處理，救援兒童脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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