「字太醜」傳幼兒園老師怒拍女童雙眼　議員斥於心何忍

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受害家長表示，大兒子原本也在該校就讀，由於信任該幼兒園，也將女兒送進來就讀，站在父母的角度，只希望園方清楚告知了解受傷的真相，結果受傷當天園方沒有主動說明，還叫小孩子扭曲事實不要講，當天拜訪園方，老師竟然不願承認；甚至說「小孩子自己撞到桌角」，孩子當場躲到媽媽背後表示，「老師說謊」令家長驚訝難過，回家之後，爸爸跟女兒將事情的經過錄音下來。
謝志忠表示，事發後第六天，他接受父母陳情，據當時的了解，教育局、社會局竟都還不知此事，其實父母當時只是希望了解受傷的真相，甚至表示老師只要說明清楚，有無打人、有的話就道歉，此事就會了結，並無打算求償。
謝志忠說，在10月14日的協調會，現場有園方董事長、園長、老師、父母，在協會秘書及議員的見證下，播放了爸爸與女兒的陳述事情過程錄音檔後，老師終於承認，「一時情緒失控打了孩子」，並且道歉；如今老師又不承認有打人，真的是反覆無常，一錯再錯，令人遺憾。
他呼籲，小孩年僅6歲，醫學證明這是孩子眼睛發展關鍵期，如此的下手是於心何忍？這樣的老師又如何能教育孩子？「天下父母心，將心比心」，給家長與孩子，安全有愛的環境成長，真的這麼難嗎？希望社會局、教育局加強關注，落實幼兒受教的安全網。
對此，台中市教育局表示，8月間接獲家長陳情，即派員訪查，同班學童及其他老師都說沒看到打人，雙方說法不一，調查後查無具體事證，已要求園方在教室內裝設監視器，9月底已完成裝設，會加強巡視，家長如有新事證可提出，就會重啟調查。
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